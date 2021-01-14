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Названы главные ошибки при обморожении
Названы главные ошибки при обморожении
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при обморожении. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:20
2021-01-14T14:43
елена малышева
общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при обморожении.Она объяснила, что при первой стадии обморожения кожа бледнеет, при второй — появляются болезненные волдыри. На третьей стадии разрушаются нервные рецепторы и теряется чувствительность кожи, на четвертой — развивается гангрена.По словам врача, обмороженные конечности нельзя сразу опускать в горячую воду. Для их отогрева необходимо начинать с чуть теплой воды, постепенно увеличивая температуру.Растирание снегом, в свою очередь, может лишь больше травмировать поврежденную часть тела. Малышева также не рекомендовала растираться спиртом, поскольку этот способ не приводит к расширению сосудов.Как подчеркнула специалист, самым правильным решением при обморожении будет медицинская консультация.
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елена малышева, общество

Названы главные ошибки при обморожении

09:20 14.01.2021 (обновлено: 14:43 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при обморожении.
Она объяснила, что при первой стадии обморожения кожа бледнеет, при второй — появляются болезненные волдыри. На третьей стадии разрушаются нервные рецепторы и теряется чувствительность кожи, на четвертой — развивается гангрена.
Морозы - РИА Новости, 1920, 18.01.2020
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По словам врача, обмороженные конечности нельзя сразу опускать в горячую воду. Для их отогрева необходимо начинать с чуть теплой воды, постепенно увеличивая температуру.
Растирание снегом, в свою очередь, может лишь больше травмировать поврежденную часть тела. Малышева также не рекомендовала растираться спиртом, поскольку этот способ не приводит к расширению сосудов.
Как подчеркнула специалист, самым правильным решением при обморожении будет медицинская консультация.
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