https://ria.ru/20210114/obmorozhenie-1592967803.html

Названы главные ошибки при обморожении

Названы главные ошибки при обморожении

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при обморожении. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:20

2021-01-14T09:20

2021-01-14T14:43

елена малышева

общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при обморожении.Она объяснила, что при первой стадии обморожения кожа бледнеет, при второй — появляются болезненные волдыри. На третьей стадии разрушаются нервные рецепторы и теряется чувствительность кожи, на четвертой — развивается гангрена.По словам врача, обмороженные конечности нельзя сразу опускать в горячую воду. Для их отогрева необходимо начинать с чуть теплой воды, постепенно увеличивая температуру.Растирание снегом, в свою очередь, может лишь больше травмировать поврежденную часть тела. Малышева также не рекомендовала растираться спиртом, поскольку этот способ не приводит к расширению сосудов.Как подчеркнула специалист, самым правильным решением при обморожении будет медицинская консультация.

https://ria.ru/20200118/1563570548.html

https://ria.ru/20201221/malysheva-1590179769.html

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2021

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елена малышева, общество