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https://ria.ru/20210114/nyu-york-1593040483.html
В Нью-Йорке закрыли одну из достопримечательностей из-за самоубийства
В Нью-Йорке закрыли одну из достопримечательностей из-за самоубийства
Популярную в Нью-Йорке достопримечательность — состоящую из лестниц смотровую площадку Vessel — закрыли на неопределенный срок из-за очередного самоубийства,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:08
2021-01-14T16:08
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Популярную в Нью-Йорке достопримечательность — состоящую из лестниц смотровую площадку Vessel — закрыли на неопределенный срок из-за очередного самоубийства, сообщает газета New York Times.Как отмечает издание, подобное происшествия стало третьим менее чем за год.Сроки открытия пока не сообщаются. Владеющая проектом компания ведет консультации с экспертами, в том числе с психиатрами, о возможных превентивных мерах для предотвращения подобных инцидентов в будущем.Vessel открылась в 2019 году и стала популярным местом у туристов. Создатели, среди которых знаменитый британский архитектор Томас Хизеруик, описывают пространство как интерактивную артплощадку со 154 связанными между собой лестничными пролетами, почти 2500 ступенями и высотой в 45 метров.
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туристы, достопримечательности, туризм, новости - туризм, нью-йорк (город), сша

В Нью-Йорке закрыли одну из достопримечательностей из-за самоубийства

16:08 14.01.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Elvert Barnes / 14.Vessel.HudsonYards.NYC.20March2019The Vessel, или шаурма
The Vessel, или шаурма - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Elvert Barnes / 14.Vessel.HudsonYards.NYC.20March2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Популярную в Нью-Йорке достопримечательность — состоящую из лестниц смотровую площадку Vessel — закрыли на неопределенный срок из-за очередного самоубийства, сообщает газета New York Times.
Как отмечает издание, подобное происшествия стало третьим менее чем за год.
Сроки открытия пока не сообщаются. Владеющая проектом компания ведет консультации с экспертами, в том числе с психиатрами, о возможных превентивных мерах для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Vessel открылась в 2019 году и стала популярным местом у туристов. Создатели, среди которых знаменитый британский архитектор Томас Хизеруик, описывают пространство как интерактивную артплощадку со 154 связанными между собой лестничными пролетами, почти 2500 ступенями и высотой в 45 метров.
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