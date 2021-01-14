https://ria.ru/20210114/nyu-york-1593040483.html

В Нью-Йорке закрыли одну из достопримечательностей из-за самоубийства

В Нью-Йорке закрыли одну из достопримечательностей из-за самоубийства

Популярную в Нью-Йорке достопримечательность — состоящую из лестниц смотровую площадку Vessel — закрыли на неопределенный срок из-за очередного самоубийства,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:08

2021-01-14T16:08

2021-01-14T16:08

туристы

достопримечательности

туризм

туризм

новости - туризм

нью-йорк (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155350/40/1553504044_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1588931c005296f5c92fe893c1d42178.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Популярную в Нью-Йорке достопримечательность — состоящую из лестниц смотровую площадку Vessel — закрыли на неопределенный срок из-за очередного самоубийства, сообщает газета New York Times.Как отмечает издание, подобное происшествия стало третьим менее чем за год.Сроки открытия пока не сообщаются. Владеющая проектом компания ведет консультации с экспертами, в том числе с психиатрами, о возможных превентивных мерах для предотвращения подобных инцидентов в будущем.Vessel открылась в 2019 году и стала популярным местом у туристов. Создатели, среди которых знаменитый британский архитектор Томас Хизеруик, описывают пространство как интерактивную артплощадку со 154 связанными между собой лестничными пролетами, почти 2500 ступенями и высотой в 45 метров.

https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, достопримечательности, туризм, новости - туризм, нью-йорк (город), сша