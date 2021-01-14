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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210114/novoletie-1592982956.html
Старый Новый год и праздник обрезания Господня встречают в России
Старый Новый год и праздник обрезания Господня встречают в России
Праздник обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого в четверг встречают православные верующие в России – оба события приходятся на так... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:17
2021-01-14T11:17
религия и мировоззрение
иисус христос
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Праздник обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого в четверг встречают православные верующие в России – оба события приходятся на так называемый Старый Новый год.Старый новый год"Понятие Старого нового года в церковном календаре нет. Церковный Новый год - индикт – приходится на 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по ныне действующему светскому – григорианскому). Однако новогодние молебны Церковь по традиции служит 1 января по Новому стилю, то есть в светский Новый год", - рассказывает РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Новый год (1 января) по старому стилю наступил в четверг. До начала XX века в России жили по юлианскому календарю, то есть на две недели "отставали" от Европы, которая ведет летоисчисление по календарю Григорианскому. Именно для того, чтобы "догнать" Запад, большевистское правительство в 1918 году поменяло календарь. Однако Русская православная церковь продолжает жить по юлианскому календарю. Так, если до 1918 года Рождество Христово отмечали 25 декабря, то есть до светского Нового года, то теперь по григорианскому календарю, Рождество приходится на 7 января."Новый год естественно шел за Рождеством, а не предшествовал ему, как это происходит сегодня. Если Старый Новый год напомнит кому-то о существовании исконного и более адекватного юлианского календаря, то в этом ничего плохого не будет. Как знать, в контексте нынешних тенденций преодоления западного цивилизационного псевдоглобализма, может быть, мы обретем исконный – юлианский – календарь", - подчеркнул протоиерей.Обрезание ГосподнеВ церковном календаре на 14 января приходятся праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого. "Это один из немногочисленных дней церковного календаря, когда совершается литургия Василия Великого – более пространная и торжественная. Этот праздник попадает на святки – период после Рождества Христова. Этот период от Рождества до Крещения – воспоминание о богоявлении в двух смыслах: воплощение Бога как человеческого младенца и богоявление как явление Троицы – при Крещении Спасителя в Иордане", - рассказал Козлов.Евангельское предание гласит, что на восьмой день после Рождения Иисус Христос, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. Обряд был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), произнесенное архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Деве Марии.По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения божественных установлений и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к 4 веку.В том же 4 веке (около 330 года) в Кесарии (административном центре Каппадокии, где чеканились римские монеты) родился будущий архиепископ Василий Великий. Он происходил из знатного рода, получил блестящее образование, а после - раздав свое имущество бедным, поселился на берегу реки, собрал вокруг себя иноков в общежитие. Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга Григория Богослова. Они жили без кровли, без очага, много трудясь и скудно питаясь.Когда распространилось лжеучение Ария, Церковь призвала Василия вернуться в Кесарию. После смерти епископа Кесарийского Евсевия в 370 году Василий был возведен на его кафедру. Ему были подчинены 50 епископов одиннадцати провинций. Последователь арианской ереси император Валент угрожал святому Василию разорением, изгнанием, пытками и даже смертной казнью, но святой проявил такую твердость духа, что изумленный правитель не поддержал ариан, которые требовали ссылки Василия.Сразу после смерти святого Василия (14 января 379 года) Церковь стала отмечать день его памяти. Литургия Василия Великого является одним из двух основных чинопоследований, совершаемых сегодня в РПЦ (наряду с литургией Иоанна Златоуста), и служится только десять раз в году, в особые дни.
https://ria.ru/20210114/prazdnik-1592338537.html
https://ria.ru/20201231/rozhdestvo-1591564890.html
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иисус христос, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Старый Новый год и праздник обрезания Господня встречают в России

11:17 14.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНовогодний Красноярск
Новогодний Красноярск - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Праздник обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого в четверг встречают православные верующие в России – оба события приходятся на так называемый Старый Новый год.

Старый новый год

"Понятие Старого нового года в церковном календаре нет. Церковный Новый год - индикт – приходится на 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по ныне действующему светскому – григорианскому). Однако новогодние молебны Церковь по традиции служит 1 января по Новому стилю, то есть в светский Новый год", - рассказывает РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Новый год (1 января) по старому стилю наступил в четверг. До начала XX века в России жили по юлианскому календарю, то есть на две недели "отставали" от Европы, которая ведет летоисчисление по календарю Григорианскому. Именно для того, чтобы "догнать" Запад, большевистское правительство в 1918 году поменяло календарь. Однако Русская православная церковь продолжает жить по юлианскому календарю. Так, если до 1918 года Рождество Христово отмечали 25 декабря, то есть до светского Нового года, то теперь по григорианскому календарю, Рождество приходится на 7 января.
"Новый год естественно шел за Рождеством, а не предшествовал ему, как это происходит сегодня. Если Старый Новый год напомнит кому-то о существовании исконного и более адекватного юлианского календаря, то в этом ничего плохого не будет. Как знать, в контексте нынешних тенденций преодоления западного цивилизационного псевдоглобализма, может быть, мы обретем исконный – юлианский – календарь", - подчеркнул протоиерей.
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Обрезание Господне

В церковном календаре на 14 января приходятся праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого. "Это один из немногочисленных дней церковного календаря, когда совершается литургия Василия Великого – более пространная и торжественная. Этот праздник попадает на святки – период после Рождества Христова. Этот период от Рождества до Крещения – воспоминание о богоявлении в двух смыслах: воплощение Бога как человеческого младенца и богоявление как явление Троицы – при Крещении Спасителя в Иордане", - рассказал Козлов.
Евангельское предание гласит, что на восьмой день после Рождения Иисус Христос, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. Обряд был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), произнесенное архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Деве Марии.
По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения божественных установлений и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что он был истинным человеком. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к 4 веку.
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В том же 4 веке (около 330 года) в Кесарии (административном центре Каппадокии, где чеканились римские монеты) родился будущий архиепископ Василий Великий. Он происходил из знатного рода, получил блестящее образование, а после - раздав свое имущество бедным, поселился на берегу реки, собрал вокруг себя иноков в общежитие. Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга Григория Богослова. Они жили без кровли, без очага, много трудясь и скудно питаясь.
Когда распространилось лжеучение Ария, Церковь призвала Василия вернуться в Кесарию. После смерти епископа Кесарийского Евсевия в 370 году Василий был возведен на его кафедру. Ему были подчинены 50 епископов одиннадцати провинций. Последователь арианской ереси император Валент угрожал святому Василию разорением, изгнанием, пытками и даже смертной казнью, но святой проявил такую твердость духа, что изумленный правитель не поддержал ариан, которые требовали ссылки Василия.
Сразу после смерти святого Василия (14 января 379 года) Церковь стала отмечать день его памяти. Литургия Василия Великого является одним из двух основных чинопоследований, совершаемых сегодня в РПЦ (наряду с литургией Иоанна Златоуста), и служится только десять раз в году, в особые дни.
 
Религия и мировоззрениеИисус ХристосНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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