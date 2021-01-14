https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html

Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году

Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году

Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:13

2021-01-14T20:13

2021-01-14T20:13

тверская область

игорь руденя

заволжский район

тверь

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ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с пешеходным движением в Твери, реконструкцию так называемого "горбатого" моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, сообщил губернатор области Игорь Руденя.По его словам, при условии начала реализации всех трех этапов в этом году срок строительства Западного моста может составить менее трех лет. Такая задача, как отметил Руденя, по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства. "Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html

заволжский район

тверь

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2021

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игорь руденя, заволжский район, тверь