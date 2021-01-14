Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html
Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году
Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году
Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:13
2021-01-14T20:13
тверская область
игорь руденя
заволжский район
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/25934/10/259341021_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_844832cda5f2db40a3faae8965139663.jpg
ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с пешеходным движением в Твери, реконструкцию так называемого "горбатого" моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, сообщил губернатор области Игорь Руденя.По его словам, при условии начала реализации всех трех этапов в этом году срок строительства Западного моста может составить менее трех лет. Такая задача, как отметил Руденя, по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства. "Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html
заволжский район
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/25934/10/259341021_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d454694e7bbcea83f5a85fe84225b691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, заволжский район, тверь

Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году

20:13 14.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа набережной реки Волги
На набережной реки Волги - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с пешеходным движением в Твери, реконструкцию так называемого "горбатого" моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Вся документация готова и прошла необходимые экспертизы. В бюджет Тверской области включены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года – это около трех миллиардов рублей. Уже в этом году планируем приступить к строительству. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации", – сказал журналистам глава региона.
По его словам, при условии начала реализации всех трех этапов в этом году срок строительства Западного моста может составить менее трех лет.
Такая задача, как отметил Руденя, по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства.
"Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку", – сказал губернатор.
Посетительница в новом флагманском центре МФЦ в ТЦ Щелковский в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 15:16Тверская область
Руденя: в 2021 году в Верхневолжье откроются семь новых филиалов МФЦ
 
Тверская областьИгорь РуденяЗаволжский районТверь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния