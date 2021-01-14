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Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году
Руденя: строительство Западного моста в Твери начнут в этом году
Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:13
2021-01-14T20:13
2021-01-14T20:13
тверская область
игорь руденя
заволжский район
тверь
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ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости. Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с пешеходным движением в Твери, реконструкцию так называемого "горбатого" моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, сообщил губернатор области Игорь Руденя.По его словам, при условии начала реализации всех трех этапов в этом году срок строительства Западного моста может составить менее трех лет. Такая задача, как отметил Руденя, по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства. "Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку", – сказал губернатор.
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игорь руденя, заволжский район, тверь
ТВЕРЬ, 14 янв – РИА Новости.
Тверские власти планируют в этом году приступить к реализации проекта под общим названием "Западный мост", включающий три объекта – автомобильный мост с пешеходным движением в Твери
, реконструкцию так называемого "горбатого" моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе
Твери и реконструкцию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
"Вся документация готова и прошла необходимые экспертизы. В бюджет Тверской области включены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года – это около трех миллиардов рублей. Уже в этом году планируем приступить к строительству. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации", – сказал журналистам глава региона.
По его словам, при условии начала реализации всех трех этапов в этом году срок строительства Западного моста может составить менее трех лет.
Такая задача, как отметил Руденя, по плечу только крупным федеральным организациям, которые имеют опыт строительства.
"Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку", – сказал губернатор.