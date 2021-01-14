https://ria.ru/20210114/moskva-1592966209.html

Собянин: в Москве не снижается число госпитализаций больных COVID-19

Собянин: в Москве не снижается число госпитализаций больных COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в Москве пока остается неопределенной, ощутимого снижения уровня госпитализации по коронавирусу не произошло, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:09

2021-01-14T09:09

2021-01-14T09:13

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве пока остается неопределенной, ощутимого снижения уровня госпитализации по коронавирусу не произошло, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге."Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников", - отметил Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество