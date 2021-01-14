https://ria.ru/20210114/moskva-1592962703.html
Снегопад в Москве утихнет днем
Снегопад в Москве утихнет днем
Снегопад в Москве днем в четверг утихнет, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19, РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:13
2021-01-14T08:13
2021-01-14T08:31
погода
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590963415_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_786422b51b9868adcc9e1a9d797578c6.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Снегопад в Москве днем в четверг утихнет, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 12 - минус 14 в Москве, минус 10 - минус 15 по области", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что при такой высокой влажности, она составляет 91%, и довольно плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19."Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров - все это остаётся в силе, и довольно сложные погодные условия. Сбои в наземном и авиасообщении - это все актуально", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20210113/zima-1592912727.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590963415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d917b985c16dab45d34959908369c468.jpg
Трактор в шапочке Санты чистил выпавший за ночь снег в Москве
Трактор в шапочке Санты чистил выпавший за ночь снег в Москве
2021-01-14T08:13
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Снегопад в Москве
днем в четверг утихнет, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 12 - минус 14 в Москве, минус 10 - минус 15 по области", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что при такой высокой влажности, она составляет 91%, и довольно плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19.
"Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров - все это остаётся в силе, и довольно сложные погодные условия. Сбои в наземном и авиасообщении - это все актуально", - добавил Тишковец.