https://ria.ru/20210114/moskva-1592962703.html

Снегопад в Москве утихнет днем

Снегопад в Москве утихнет днем

Снегопад в Москве днем в четверг утихнет, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19, РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:13

2021-01-14T08:13

2021-01-14T08:31

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Снегопад в Москве днем в четверг утихнет, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет ещё порядка 5-8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 12 - минус 14 в Москве, минус 10 - минус 15 по области", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что при такой высокой влажности, она составляет 91%, и довольно плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19."Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров - все это остаётся в силе, и довольно сложные погодные условия. Сбои в наземном и авиасообщении - это все актуально", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210113/zima-1592912727.html

москва

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Трактор в шапочке Санты чистил выпавший за ночь снег в Москве Трактор в шапочке Санты чистил выпавший за ночь снег в Москве 2021-01-14T08:13 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество