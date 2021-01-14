https://ria.ru/20210114/moshenniki-1592957388.html

Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края

Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края информирует о действующих на территории региона мошенниках, которые, представляясь сотрудником ведомства, просят предприятия... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T05:45

2021-01-14T05:45

2021-01-14T05:45

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края информирует о действующих на территории региона мошенниках, которые, представляясь сотрудником ведомства, просят предприятия оплатить им проверки.По информации региональной прокуратуры, в четверг в ведомство обратились руководители учреждений Хабаровска, которые сообщили о том, что им звонит якобы прокурор края с информацией о предстоящей прокурорской проверке и о необходимости внесения предварительной платы.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

хабаровск

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, хабаровский край, происшествия