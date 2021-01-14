https://ria.ru/20210114/moshenniki-1592957388.html
Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
Прокуратура Хабаровского края информирует о действующих на территории региона мошенниках, которые, представляясь сотрудником ведомства, просят предприятия... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:45
2021-01-14T05:45
2021-01-14T05:45
хабаровск
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края информирует о действующих на территории региона мошенниках, которые, представляясь сотрудником ведомства, просят предприятия оплатить им проверки.По информации региональной прокуратуры, в четверг в ведомство обратились руководители учреждений Хабаровска, которые сообщили о том, что им звонит якобы прокурор края с информацией о предстоящей прокурорской проверке и о необходимости внесения предварительной платы.
https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, хабаровский край, происшествия