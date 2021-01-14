https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1593019315.html

Group-IB раскрыла новую схему мошенничества

Group-IB раскрыла новую схему мошенничества

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала схему мошенничеств с использованием фейковых сайтов. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:23

2021-01-14T14:23

2021-01-14T15:41

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала схему мошенничеств с использованием фейковых сайтов.По данным экспертов, русскоязычные мошеннические группы размещают на бесплатных торговых площадках объявления о продаже товаров по намеренно заниженным ценам — фотоаппаратов, игровых приставок, ноутбуков, смартфонов и так далее.Далее покупатель связывается с продавцом, а тот переводит дальнейшее общение в мессенджер, где жертве присылают ссылку на фальшивую страницу курьерской службы для оплаты доставки. Так злоумышленники похищают и деньги, и данные банковских карт.Компания зафиксировала действия мошенников против пользователей из Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Первое массовое использование в России схемы "Мамонт" (на сленге мошенников "жертва") специалисты зафиксировали еще летом 2019-го после ряда жалоб обманутых покупателей. Однако пик активности хакеров пришелся на весну 2020 года в связи с пандемией, переходом на удаленку и увеличением спроса на онлайн-покупки (в среднем на 30-40 процентов) и, соответственно, услуги курьерской доставки."Если летом 2020 года мы заблокировали 280 фейковых ресурсов, эксплуатирующих тему курьерской доставки товаров, то к декабрю их количество выросло в десять раз — до 3000 сайтов. Активное противодействие мошенникам со стороны Group-IB, а также компаний, владеющих курьерскими сервисами и досками объявлений, подстегнуло начавшуюся весной онлайн-миграцию мошеннических групп из России в СНГ и страны Европы", — прокомментировал заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев.В настоящее время специалисты выделяют около 40 активных преступных групп, использующих мошенническую схему с фейковой курьерской доставкой, половина из них уже работают вне России. Если в России ущерб от одной мошеннической операции составляет 10 000 — 30 000 рублей, то в Европе он может быть значительно выше за счет более высокой покупательской способности пользователей, а также слабой осведомленности о таком виде мошенничества."Проанализировав сообщения о выплатах в чат-ботах, аналитики Group-IB выяснили, что 20 из 40 активных групп ориентированы на зарубежные страны. В среднем они зарабатывают 60 752 доллара в месяц, но доходы разных групп неоднородны. В целом общий ежемесячный заработок 40 самых активных действующих преступных групп оценивается как минимум в 522 731 доллар в месяц", — добавили эксперты.Чтобы обезопасить свой кошелек от мошенников, работающих по такой схеме, аналитики советуют доверять только официальным сайтам, проверить, кем и когда созданы страницы в поисковых системах. Если сайт зарегистрирован пару месяцев назад, с большой долей вероятности он мошеннический, заметили в Group-IB."Пользуясь услугами сервисов по аренде жилья или продаже новых и б/у товаров, не уходите в мессенджеры, ведите всю переписку только в чате сервиса. Не заказывайте товар или не заключайте сделку по предоплате — оплачивайте только тогда, когда получили товар и убедились в его исправности. Большие скидки или "суперакции" — один из признаков того, что перед вами "лот-приманка", а сам сайт создан мошенниками. Будьте осторожны!" — добавили в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/whatsapp-1587419590.html

https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586705087.html

https://realty.ria.ru/20201127/moshenniki-1586558672.html

https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586543477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, чехия, европа, group-ib, сша, общество