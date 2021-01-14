https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996593.html
Мишустин: правительство изучит интересные идеи Гайдаровского форума
Мишустин: правительство изучит интересные идеи Гайдаровского форума
Правительство изучит и проработает идеи и предложения в области экономики, которые будут выдвинуты на Гайдаровском форуме, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:22
2021-01-14T12:22
2021-01-14T13:52
гайдаровский форум
гайдаровский форум - 2021
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство изучит и проработает идеи и предложения в области экономики, которые будут выдвинуты на Гайдаровском форуме, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Уверен, что активное участие экспертного сообщества в проработке тактики и нашей стратегии поможет найти оптимальные решения. Важно объединить усилия, чтобы сделать нашу экономику сильной. На Гайдаровском форуме традиционно звучит немало интересных идей и предложений. Правительство их внимательно изучит и проработает", - заверил премьер в видеообращении к участникам форума.
https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, михаил мишустин, экономика