https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996593.html

Мишустин: правительство изучит интересные идеи Гайдаровского форума

Мишустин: правительство изучит интересные идеи Гайдаровского форума

Правительство изучит и проработает идеи и предложения в области экономики, которые будут выдвинуты на Гайдаровском форуме, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:22

2021-01-14T12:22

2021-01-14T13:52

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство изучит и проработает идеи и предложения в области экономики, которые будут выдвинуты на Гайдаровском форуме, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Уверен, что активное участие экспертного сообщества в проработке тактики и нашей стратегии поможет найти оптимальные решения. Важно объединить усилия, чтобы сделать нашу экономику сильной. На Гайдаровском форуме традиционно звучит немало интересных идей и предложений. Правительство их внимательно изучит и проработает", - заверил премьер в видеообращении к участникам форума.

https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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