https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996075.html

Мишустин рассказал о социальном казначействе

Мишустин рассказал о социальном казначействе

Создаваемый правительством инструмент "социального казначейства" для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности, заявил в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:20

2021-01-14T12:20

2021-01-14T13:52

гайдаровский форум

гайдаровский форум - 2021

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Создаваемый правительством инструмент "социального казначейства" для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин."И сейчас правительство создаёт инструмент, который называют социальным казначейством. Это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается. Её наличие – необходимый инструмент для достижения ещё одной важнейшей национальной цели – снижения уровня бедности", - сказал он.По его словам, такой механизм позволит действовать проактивно и направлять средства автоматически тем, кто получает соответствующее право."Так же оперативно, как это было сделано с президентскими новогодними выплатами семьям с детьми до восьми лет. Без заявлений и хождений по инстанциям", - добавил он.

https://ria.ru/20200602/1572351563.html

https://ria.ru/20201120/mishustin-1585511801.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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