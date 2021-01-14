Мишустин рассказал о социальном казначействе
12:20 14.01.2021 (обновлено: 13:52 14.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Создаваемый правительством инструмент "социального казначейства" для адресной оперативной помощи нуждающимся поможет снизить уровень бедности, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"И сейчас правительство создаёт инструмент, который называют социальным казначейством. Это общенациональная информационная платформа для помощи именно тем, кто в ней нуждается. Её наличие – необходимый инструмент для достижения ещё одной важнейшей национальной цели – снижения уровня бедности", - сказал он.
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По его словам, такой механизм позволит действовать проактивно и направлять средства автоматически тем, кто получает соответствующее право.
"Так же оперативно, как это было сделано с президентскими новогодними выплатами семьям с детьми до восьми лет. Без заявлений и хождений по инстанциям", - добавил он.
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