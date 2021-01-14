https://ria.ru/20210114/minkultury-1593071026.html

Минкультуры планирует увеличить число конкурсов для НКО

Минкультуры планирует увеличить число конкурсов для НКО

Министерство культуры РФ планирует проработать большее количество творческих конкурсов для некоммерческих организаций и начинающих команд, заявила министр... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:12

2021-01-14T18:12

2021-01-14T18:16

культура

гайдаровский форум - 2021

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует проработать большее количество творческих конкурсов для некоммерческих организаций и начинающих команд, заявила министр культура РФ Ольга Любимова."Мне кажется очень важным, если мы говорим о креативных индустриях, сказать о том, что в этих направлениях в Минкультуры мы будем прорабатывать большее количество творческих конкурсов, которые существуют для некоммерческих организаций, для небольших команд, для, так скажем, стартапов, которые только начинают свое существование, и их творческие проекты еще небольшие", - сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.Ранее стало известно, что министерство культуры РФ разрабатывает концепцию развития творческих индустрий и их поддержки. Среди приоритетных направлений выделяют повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов и услуг, а также популяризацию нематериального культурного наследия народов РФ.Согласно плану законопроектной деятельности правительства РФ на 2021 год, министерство культуры должно к ноябрю представить законопроект о креативных индустриях.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/lgbt-1591949574.html

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гайдаровский форум - 2021, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова