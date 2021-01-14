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https://ria.ru/20210114/minkultury-1593071026.html
Минкультуры планирует увеличить число конкурсов для НКО
Минкультуры планирует увеличить число конкурсов для НКО
Министерство культуры РФ планирует проработать большее количество творческих конкурсов для некоммерческих организаций и начинающих команд, заявила министр... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:12
2021-01-14T18:16
культура
гайдаровский форум - 2021
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует проработать большее количество творческих конкурсов для некоммерческих организаций и начинающих команд, заявила министр культура РФ Ольга Любимова."Мне кажется очень важным, если мы говорим о креативных индустриях, сказать о том, что в этих направлениях в Минкультуры мы будем прорабатывать большее количество творческих конкурсов, которые существуют для некоммерческих организаций, для небольших команд, для, так скажем, стартапов, которые только начинают свое существование, и их творческие проекты еще небольшие", - сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.Ранее стало известно, что министерство культуры РФ разрабатывает концепцию развития творческих индустрий и их поддержки. Среди приоритетных направлений выделяют повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов и услуг, а также популяризацию нематериального культурного наследия народов РФ.Согласно плану законопроектной деятельности правительства РФ на 2021 год, министерство культуры должно к ноябрю представить законопроект о креативных индустриях.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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гайдаровский форум - 2021, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова

Минкультуры планирует увеличить число конкурсов для НКО

18:12 14.01.2021 (обновлено: 18:16 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует проработать большее количество творческих конкурсов для некоммерческих организаций и начинающих команд, заявила министр культура РФ Ольга Любимова.
"Мне кажется очень важным, если мы говорим о креативных индустриях, сказать о том, что в этих направлениях в Минкультуры мы будем прорабатывать большее количество творческих конкурсов, которые существуют для некоммерческих организаций, для небольших команд, для, так скажем, стартапов, которые только начинают свое существование, и их творческие проекты еще небольшие", - сказала она, выступая на Гайдаровском форуме.
Ранее стало известно, что министерство культуры РФ разрабатывает концепцию развития творческих индустрий и их поддержки. Среди приоритетных направлений выделяют повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов и услуг, а также популяризацию нематериального культурного наследия народов РФ.
Согласно плану законопроектной деятельности правительства РФ на 2021 год, министерство культуры должно к ноябрю представить законопроект о креативных индустриях.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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КультураГайдаровский форум - 2021РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга Любимова
 
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