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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210114/mechet-1592985557.html
Первую во Владивостоке мечеть начнут строить в 2021 году
Первую во Владивостоке мечеть начнут строить в 2021 году
Строительство первой во Владивостоке мечети, как ожидается, начнется в этом году на новом предложенном властями Приморья участке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:33
2021-01-14T11:33
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Строительство первой во Владивостоке мечети, как ожидается, начнется в этом году на новом предложенном властями Приморья участке, сообщил РИА Новости руководитель религиозной организации мусульман "Ислам" в Артеме Рамиль Кильмухаметов.Сейчас во Владивостоке нет отдельной мечети, собрания и намазы проходят в Казыятском управлении мусульман Приморского края. Тема строительства мечети поднимается в краевой столице уже много лет. Ранее под нее был выделен земельный участок на берегу бухты Улисс, который после закрепили за Минобороны, что не позволило начать строительство, сообщали в мэрии. В 2018 году власти города сообщали, что стоимость строительства мечети составит более 100 миллионов рублей."Сейчас идет процесс оформления документов на земельный участок. Процесс - в заключении самого договора на участок, получении разрешения на строительство, а дальше - само строительство. Татарстан готов, проект есть, строительная компания нам предложена. Строительство начнется в этом году, это однозначно", - сказал Кильмухаметов, курирующий проект.По его словам, участок принадлежит Минобороны и ранее в министерство было направлено совместное обращение главы Приморья Олега Кожемяко и президента Татарстана Рустама Минниханова по строительству там Казанской мечети. Кильмухаметов добавил, что от МО получен положительный ответ, в котором отмечено, что возражений против строительства мечети на участке нет."Сейчас идет техническая часть оформления этого разрешения. Проект оценивался по смете 2018 года в 104 миллиона рублей - это инвестиции Татарстана. Сейчас сумма может измениться только в сторону увеличения - цены растут", - добавил собеседник.Он также отметил, что изменилось место строительства мечети. Ранее участок был выбран на улице Катерной, но там потенциально была проблема с парковочными местами. Позже власти края предложили другой участок, он больше и расположен недалеко от трассы, организация на него согласилась.Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко сообщила РИА Новости, что новый земельный участок в районе "Дальхимпрома" был выбран приморским министерством имущественных и земельных отношений совместно с крупнейшими мусульманскими организациями Владивостока и Артема."Создана обзорная схема участка, есть утвержденный проект здания… Особое внимание уделяется мнению жителей Владивостока, в том числе по соседству с которыми расположится новая мечеть. Было проведено соответствующее социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов - 78% - не против ее строительства", - отметила Ивченко.
https://ria.ru/20201223/konfessii-1590568468.html
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новости - религия и мировоззрение, владивосток

Первую во Владивостоке мечеть начнут строить в 2021 году

11:33 14.01.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Строительство первой во Владивостоке мечети, как ожидается, начнется в этом году на новом предложенном властями Приморья участке, сообщил РИА Новости руководитель религиозной организации мусульман "Ислам" в Артеме Рамиль Кильмухаметов.
Сейчас во Владивостоке нет отдельной мечети, собрания и намазы проходят в Казыятском управлении мусульман Приморского края. Тема строительства мечети поднимается в краевой столице уже много лет. Ранее под нее был выделен земельный участок на берегу бухты Улисс, который после закрепили за Минобороны, что не позволило начать строительство, сообщали в мэрии. В 2018 году власти города сообщали, что стоимость строительства мечети составит более 100 миллионов рублей.
"Сейчас идет процесс оформления документов на земельный участок. Процесс - в заключении самого договора на участок, получении разрешения на строительство, а дальше - само строительство. Татарстан готов, проект есть, строительная компания нам предложена. Строительство начнется в этом году, это однозначно", - сказал Кильмухаметов, курирующий проект.
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По его словам, участок принадлежит Минобороны и ранее в министерство было направлено совместное обращение главы Приморья Олега Кожемяко и президента Татарстана Рустама Минниханова по строительству там Казанской мечети. Кильмухаметов добавил, что от МО получен положительный ответ, в котором отмечено, что возражений против строительства мечети на участке нет.
"Сейчас идет техническая часть оформления этого разрешения. Проект оценивался по смете 2018 года в 104 миллиона рублей - это инвестиции Татарстана. Сейчас сумма может измениться только в сторону увеличения - цены растут", - добавил собеседник.
Он также отметил, что изменилось место строительства мечети. Ранее участок был выбран на улице Катерной, но там потенциально была проблема с парковочными местами. Позже власти края предложили другой участок, он больше и расположен недалеко от трассы, организация на него согласилась.
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Заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко сообщила РИА Новости, что новый земельный участок в районе "Дальхимпрома" был выбран приморским министерством имущественных и земельных отношений совместно с крупнейшими мусульманскими организациями Владивостока и Артема.
"Создана обзорная схема участка, есть утвержденный проект здания… Особое внимание уделяется мнению жителей Владивостока, в том числе по соседству с которыми расположится новая мечеть. Было проведено соответствующее социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов - 78% - не против ее строительства", - отметила Ивченко.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладивосток
 
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