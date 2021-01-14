https://ria.ru/20210114/marvel-1593014122.html

Стало известно, кто будет партнершей Оскара Айзека по "Лунному рыцарю"

Стало известно, кто будет партнершей Оскара Айзека по "Лунному рыцарю"

Мэй Каламави присоединилась к Оскару Айзеку в сериале "Лунный рыцарь" студии Marvel для Disney+, сообщает THR. Съемки начнутся в марте в Будапеште. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:04

2021-01-14T14:04

2021-01-14T14:04

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marvel comics

будапешт

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мэй Каламави присоединилась к Оскару Айзеку в сериале "Лунный рыцарь" студии Marvel для Disney+, сообщает THR. Съемки начнутся в марте в Будапеште.Каламави, известная по сериалу "Рами", получила одну из главных ролей в проекте. Режиссеров у сериала несколько: египтянин Мохамед Диаб ("Противостояние"), а также американцы Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые уже давно работают вместе ("Ломка", "Паранормальное"). Марк Спектор или Лунный рыцарь — супергерой и бывший наемник — впервые появился как персонаж комиксов в 1975 году. Пока нет информации, под каким углом Marvel собирается подать эту историю и не известно, кого именно сыграет Каламави. Оскар Айзек выступит в роли Марка Спектора.

https://ria.ru/20201212/marvel-1588837080.html

будапешт

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, будапешт