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https://ria.ru/20210114/marvel-1593014122.html
Стало известно, кто будет партнершей Оскара Айзека по "Лунному рыцарю"
Стало известно, кто будет партнершей Оскара Айзека по "Лунному рыцарю"
Мэй Каламави присоединилась к Оскару Айзеку в сериале "Лунный рыцарь" студии Marvel для Disney+, сообщает THR. Съемки начнутся в марте в Будапеште. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:04
2021-01-14T14:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мэй Каламави присоединилась к Оскару Айзеку в сериале "Лунный рыцарь" студии Marvel для Disney+, сообщает THR. Съемки начнутся в марте в Будапеште.Каламави, известная по сериалу "Рами", получила одну из главных ролей в проекте. Режиссеров у сериала несколько: египтянин Мохамед Диаб ("Противостояние"), а также американцы Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые уже давно работают вместе ("Ломка", "Паранормальное"). Марк Спектор или Лунный рыцарь — супергерой и бывший наемник — впервые появился как персонаж комиксов в 1975 году. Пока нет информации, под каким углом Marvel собирается подать эту историю и не известно, кого именно сыграет Каламави. Оскар Айзек выступит в роли Марка Спектора.
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кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, будапешт

Стало известно, кто будет партнершей Оскара Айзека по "Лунному рыцарю"

14:04 14.01.2021
 
© AFP 2020 / Vivien Killilea/Getty Images for HuluМэй Каламави
Мэй Каламави - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AFP 2020 / Vivien Killilea/Getty Images for Hulu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мэй Каламави присоединилась к Оскару Айзеку в сериале "Лунный рыцарь" студии Marvel для Disney+, сообщает THR. Съемки начнутся в марте в Будапеште.
Каламави, известная по сериалу "Рами", получила одну из главных ролей в проекте. Режиссеров у сериала несколько: египтянин Мохамед Диаб ("Противостояние"), а также американцы Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые уже давно работают вместе ("Ломка", "Паранормальное").
Марк Спектор или Лунный рыцарь — супергерой и бывший наемник — впервые появился как персонаж комиксов в 1975 году.
Пока нет информации, под каким углом Marvel собирается подать эту историю и не известно, кого именно сыграет Каламави. Оскар Айзек выступит в роли Марка Спектора.
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