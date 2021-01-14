https://ria.ru/20210114/markirovka-1593027930.html
В Росздравнадзоре оценили ситуацию с маркировкой лекарств
В Росздравнадзоре оценили ситуацию с маркировкой лекарств
Ряд организаций оказались не готовы к введению маркировки лекарств, это было связано в основном с закрытием границ и с поставками оборудования, сообщила... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:01
2021-01-14T15:01
2021-01-14T15:01
гайдаровский форум - 2021
алла самойлова
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
гайдаровский форум
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ряд организаций оказались не готовы к введению маркировки лекарств, это было связано в основном с закрытием границ и с поставками оборудования, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Участники фармацевтического рынка в октябре сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении системы мониторинга и применении дополнительных упрощенных механизмов."Да, в самом начале было очень где-то сложно. Почему? Потому что и с учетом опять-таки ковидной ситуации, с учетом пандемии были организации, которые были не готовы к введению маркировки. То есть, что-то было связано с закрытием границ, что-то было связано с невозможностью поставки и монтажа оборудования. То есть, проблемы эти были", - рассказала Самойлова на Гайдаровском форуме.Тем не менее, по словам главы Росздравнадзора, регуляторика с ситуацией справилась. Этому поспособствовали принятые законодательные инициативы и изменения в постановления, а также временные правила работы в системе маркировки.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210114/minzdrav-1592969433.html
https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592708992.html
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гайдаровский форум - 2021, алла самойлова, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), гайдаровский форум