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Новый клип Дженнифер Лопес вызвал ажиотаж в Сети
Новый клип Дженнифер Лопес вызвал ажиотаж в Сети
Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес выложила в инстаграм фрагмент своего нового откровенного клипа на песню "In the morning". РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:06
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культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
дженнифер лопес
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес выложила в инстаграм фрагмент своего нового откровенного клипа на песню "In the morning". Накануне превью музыкального ролика, в котором костюм исполнительницы состоит только из пары ангельских крыльев, вызвало бурную реакцию поклонников. "В песне идет речь о том, что к тебе обязаны относиться должным образом", — пояснила 51-летняя певица за кадром."В видео много символов. Девушка влюбляется, оказывается под водой, и там у нее вырастает русалочий хвост. Но постепенно начинают появляться и собственные крылья, чтобы она смогла выйти их этих отношений", — добавила Лопес.По словам певицы, в результате героиня осознает, что нельзя никого поменять, можно только измениться самой.Подписчикам ролик очень понравился: "настоящий ангел", "эту истину я узнал именно от вас", "королева", "горжусь вами", "бесподобно", "шедевр".
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес

Новый клип Дженнифер Лопес вызвал ажиотаж в Сети

02:06 14.01.2021
 
© Фото : Страница в Instagram Дженнифер ЛопесДженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : Страница в Instagram Дженнифер Лопес
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес выложила в инстаграм фрагмент своего нового откровенного клипа на песню "In the morning".
Накануне превью музыкального ролика, в котором костюм исполнительницы состоит только из пары ангельских крыльев, вызвало бурную реакцию поклонников.
"В песне идет речь о том, что к тебе обязаны относиться должным образом", — пояснила 51-летняя певица за кадром.
"В видео много символов. Девушка влюбляется, оказывается под водой, и там у нее вырастает русалочий хвост. Но постепенно начинают появляться и собственные крылья, чтобы она смогла выйти их этих отношений", — добавила Лопес.
По словам певицы, в результате героиня осознает, что нельзя никого поменять, можно только измениться самой.
Подписчикам ролик очень понравился: "настоящий ангел", "эту истину я узнал именно от вас", "королева", "горжусь вами", "бесподобно", "шедевр".
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