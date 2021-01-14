https://ria.ru/20210114/lopez-1592918892.html

Новый клип Дженнифер Лопес вызвал ажиотаж в Сети

Новый клип Дженнифер Лопес вызвал ажиотаж в Сети

Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес выложила в инстаграм фрагмент своего нового откровенного клипа на песню "In the morning". РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:06

2021-01-14T02:06

2021-01-14T02:06

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дженнифер лопес

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американская певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес выложила в инстаграм фрагмент своего нового откровенного клипа на песню "In the morning". Накануне превью музыкального ролика, в котором костюм исполнительницы состоит только из пары ангельских крыльев, вызвало бурную реакцию поклонников. "В песне идет речь о том, что к тебе обязаны относиться должным образом", — пояснила 51-летняя певица за кадром."В видео много символов. Девушка влюбляется, оказывается под водой, и там у нее вырастает русалочий хвост. Но постепенно начинают появляться и собственные крылья, чтобы она смогла выйти их этих отношений", — добавила Лопес.По словам певицы, в результате героиня осознает, что нельзя никого поменять, можно только измениться самой.Подписчикам ролик очень понравился: "настоящий ангел", "эту истину я узнал именно от вас", "королева", "горжусь вами", "бесподобно", "шедевр".

https://ria.ru/20201204/svadba-1587483595.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес