https://ria.ru/20210114/ledyanka-1592958567.html

В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке

В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке

Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница врезалась на ледянке в опору... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T06:37

2021-01-14T06:37

2021-01-14T06:37

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница врезалась на ледянке в опору канатной дороги и скончалась от травм, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, во второй половине дня 1 января 2021 года молодая женщина с малолетней племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса "Корел-Иня" в Октябрьском районе Новосибирска."Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте", - сообщили в управлении.В рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20200702/1573762594.html

новосибирск

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия