Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/ledyanka-1592958567.html
В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница врезалась на ледянке в опору... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:37
2021-01-14T06:37
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница врезалась на ледянке в опору канатной дороги и скончалась от травм, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, во второй половине дня 1 января 2021 года молодая женщина с малолетней племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса "Корел-Иня" в Октябрьском районе Новосибирска."Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте", - сообщили в управлении.В рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200702/1573762594.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке

06:37 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница врезалась на ледянке в опору канатной дороги и скончалась от травм, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, во второй половине дня 1 января 2021 года молодая женщина с малолетней племянницей находилась на спуске горнолыжной трассы комплекса "Корел-Иня" в Октябрьском районе Новосибирска.
"Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм девочка скончалась на месте", - сообщили в управлении.
В рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля 2020, 00:53
В Красногорске девочке разбило голову бутылкой, которую выкинули из окна
 
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Cамолет рейсом Москва — Салехард совершил аварийную посадку в Пулково
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Лента новостейМолния