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Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами
Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами
Россия опасается, что планы США объявить хуситов террористами окажет негативный эффект на урегулирование в Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:32
2021-01-14T15:12
майк помпео
ансар алла
сергей лавров
саудовская аравия
йемен
оон
сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия опасается, что планы США объявить хуситов террористами окажет негативный эффект на урегулирование в Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение объявить хуситов иностранной террористической организацией. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.По словам Лаврова, он был очень хотел, чтобы политическое урегулирование в Йемене не пострадало от данного решения."Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться", - сказал он.Глава МИД Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что страна поддерживает продвижение политического процесса в Йемене."Считаем, что принятое Соединенными Штатами решение не будет иметь такого негативного воздействия на этот политпроцесс, которое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования. Если со стороны "Ансар Алла" будет озвучена серьезность намерений о подключении к диалогу, то мы сможем увидеть перспективы урегулирования в Йемене, и это будет гораздо большим вкладом с их стороны", - отметил он.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
https://ria.ru/20210111/khusity-1592558773.html
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майк помпео, ансар алла, сергей лавров, саудовская аравия, йемен, оон, сша, в мире

Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами

14:32 14.01.2021 (обновлено: 15:12 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия опасается, что планы США объявить хуситов террористами окажет негативный эффект на урегулирование в Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение объявить хуситов иностранной террористической организацией. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:05
Хуситы пригрозили ответить США в случае включения их в список террористов
По словам Лаврова, он был очень хотел, чтобы политическое урегулирование в Йемене не пострадало от данного решения.
"Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться", - сказал он.
Глава МИД Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что страна поддерживает продвижение политического процесса в Йемене.
"Считаем, что принятое Соединенными Штатами решение не будет иметь такого негативного воздействия на этот политпроцесс, которое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования. Если со стороны "Ансар Алла" будет озвучена серьезность намерений о подключении к диалогу, то мы сможем увидеть перспективы урегулирования в Йемене, и это будет гораздо большим вкладом с их стороны", - отметил он.
"Мы считаем, что данное решение было принято, в первую очередь, не исходя из каких-то отдельных эпизодов, а исходя из ряда событий, которые произошли и виновниками которых являются хуситы, а именно атаки на гражданские объекты на территории Саудовской Аравии, нападения на гражданских лиц на территории Йемена, осуществленные самими хуситами и другие их действия. Все это и вынудило США принять соответствующее решение", - указал саудовский министр.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
11 января, 08:47
Помпео подтвердил намерение США объявить хуситов террористами
 
Майк ПомпеоАнсар АллаСергей ЛавровСаудовская АравияЙеменООНСШАВ мире
 
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