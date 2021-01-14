https://ria.ru/20210114/lavrov-1593022379.html

Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами

Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами

Россия опасается, что планы США объявить хуситов террористами окажет негативный эффект на урегулирование в Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:32

2021-01-14T14:32

2021-01-14T15:12

майк помпео

ансар алла

сергей лавров

саудовская аравия

йемен

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия опасается, что планы США объявить хуситов террористами окажет негативный эффект на урегулирование в Йемене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение объявить хуситов иностранной террористической организацией. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.По словам Лаврова, он был очень хотел, чтобы политическое урегулирование в Йемене не пострадало от данного решения."Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться", - сказал он.Глава МИД Саудовской Аравии в свою очередь отметил, что страна поддерживает продвижение политического процесса в Йемене."Считаем, что принятое Соединенными Штатами решение не будет иметь такого негативного воздействия на этот политпроцесс, которое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования. Если со стороны "Ансар Алла" будет озвучена серьезность намерений о подключении к диалогу, то мы сможем увидеть перспективы урегулирования в Йемене, и это будет гораздо большим вкладом с их стороны", - отметил он.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.

https://ria.ru/20210111/khusity-1592558773.html

https://ria.ru/20210111/khusity-1592517155.html

саудовская аравия

йемен

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, ансар алла, сергей лавров, саудовская аравия, йемен, оон, сша, в мире