https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html
Журналист рассказал об ограничении свободы СМИ в Латвии
Журналист рассказал об ограничении свободы СМИ в Латвии
Рига использует репрессивные методы по ограничению свободы СМИ и зачищает информационное поле, пытаясь убрать альтернативную точку зрения, считает бывший... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:57
2021-01-14T16:57
2021-01-14T18:43
медиавойны
евросоюз
латвия
медиа - общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рига использует репрессивные методы по ограничению свободы СМИ и зачищает информационное поле, пытаясь убрать альтернативную точку зрения, считает бывший редактор портала Baltnews, латвийский журналист Андрей Яковлев.Ранее в доме Яковлева провели обыск, в ходе которого, по его словам, "изъяли все: даже то, что не нужно было изымать". Как заявил журналист, вся его семья шокирована эти инцидентом.По его словам, это "очень не понравилось" латвийским властям, поэтому и возникла ситуация с обыском."Это попытка зачистить информационное поле и убрать с дороги альтернативное мнение уже выполняется на протяжении по крайней мере четверти века. Выгоды Латвия никакой не получит. Балтийские страны назначены этим заниматься — созданием санитарного кордона вокруг России", — считает журналист.В декабре прошлого года латвийская Служба государственной безопасности задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 уголовного закона Латвии о нарушении режима санкций Евросоюза, наказание по ней — от денежного штрафа до тюремного заключения.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты выступают лишь как внештатные авторы.Российский МИД назвал действия Риги карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что санкции носят персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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евросоюз, латвия, медиа - общество
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рига использует репрессивные методы по ограничению свободы СМИ и зачищает информационное поле, пытаясь убрать альтернативную точку зрения, считает бывший редактор портала Baltnews, латвийский журналист Андрей Яковлев.
Ранее в доме Яковлева провели обыск, в ходе которого, по его словам, "изъяли все: даже то, что не нужно было изымать". Как заявил журналист, вся его семья шокирована эти инцидентом.
"То, что мне инкриминируют: у меня была компания, которая учредила здесь СМИ Baltnews.lv — это латвийское СМИ работало здесь легально, на законных основаниях. Но когда принадлежащее, учрежденное моей компанией СМИ я совершенно официально передал через латвийский государственный регистр другому владельцу, а именно МИА "Россия сегодня", где у меня очень много знакомых и бывших коллег — я дал возможность латвийским журналистам, работающим на российские медиа, получить статус журналиста здесь, в Латвии, то есть статус латвийского СМИ", — пояснил Яковлев в интервью RT.
По его словам, это "очень не понравилось" латвийским властям, поэтому и возникла ситуация с обыском.
"Это попытка зачистить информационное поле и убрать с дороги альтернативное мнение уже выполняется на протяжении по крайней мере четверти века. Выгоды Латвия никакой не получит. Балтийские страны назначены этим заниматься — созданием санитарного кордона вокруг России", — считает журналист.
В декабре прошлого года латвийская Служба государственной безопасности задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 уголовного закона Латвии о нарушении режима санкций Евросоюза
, наказание по ней — от денежного штрафа до тюремного заключения.
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты выступают лишь как внештатные авторы.
Российский МИД назвал действия Риги карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что санкции носят персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.