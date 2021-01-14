https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html

Журналист рассказал об ограничении свободы СМИ в Латвии

Журналист рассказал об ограничении свободы СМИ в Латвии

Рига использует репрессивные методы по ограничению свободы СМИ и зачищает информационное поле, пытаясь убрать альтернативную точку зрения, считает бывший... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:57

2021-01-14T16:57

2021-01-14T18:43

медиавойны

евросоюз

латвия

медиа - общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рига использует репрессивные методы по ограничению свободы СМИ и зачищает информационное поле, пытаясь убрать альтернативную точку зрения, считает бывший редактор портала Baltnews, латвийский журналист Андрей Яковлев.Ранее в доме Яковлева провели обыск, в ходе которого, по его словам, "изъяли все: даже то, что не нужно было изымать". Как заявил журналист, вся его семья шокирована эти инцидентом.По его словам, это "очень не понравилось" латвийским властям, поэтому и возникла ситуация с обыском."Это попытка зачистить информационное поле и убрать с дороги альтернативное мнение уже выполняется на протяжении по крайней мере четверти века. Выгоды Латвия никакой не получит. Балтийские страны назначены этим заниматься — созданием санитарного кордона вокруг России", — считает журналист.В декабре прошлого года латвийская Служба государственной безопасности задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Им предъявили обвинения по статье 84 уголовного закона Латвии о нарушении режима санкций Евросоюза, наказание по ней — от денежного штрафа до тюремного заключения.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты выступают лишь как внештатные авторы.Российский МИД назвал действия Риги карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что санкции носят персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201210/latviya-1588577728.html

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, латвия, медиа - общество