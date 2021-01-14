Круглый стол медиаменеджеров СМИ стран Латинской Америки о пандемии
25 января в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол медиаменеджеров СМИ стран Латинской Америки на тему: "Пандемия для Латинской Америки: откат в прошлое или стимул для развития?".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель руководителя редакции на испанском языке Sputnik (Россия) Виктор СУХОВ;
- журналист газеты El Diario (Эквадор) Хулиа Велес МЕНДОСА;
- руководитель отдела спорта телеканала Azteca TV (Мексика) Рауль ПАТИНЬО;
- шеф-редактор портала Montevideo Portal (Уругвай) Мариа Ноэль ДОМИНГЕС;
- руководитель пресс-службы интернет-портала CDE Hot (Парагвай) Хуан Хосе Да Силва ЛЕОН.
Модератор – глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег ВЯЗЬМИТИНОВ.
Почти год назад Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка коронавирусной инфекции приобрела международный характер и стала сложнейшим испытанием для всего мира. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна особенно остро почувствовали на себе влияние пандемии. В то время как Европа и Азия уже пережили первый удар инфекции, регион постепенно погружался в хаос, став новым очагом пандемии и до сих пор так и не преодолев первую волну заболевания. COVID-19 выявил слабые места не только в системах здравоохранения региона, но также оказал определяющее влияние на социально-экономическую и политическую системы, оказавшихся в кризисе. Жесткие ограничительные меры, приостановка работы национальных предприятий, сокращение международной торговли и прекращение деятельности целых индустрий вызвали неоднозначную реакцию у населения и отрицательно сказались на экономике. Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, также поставил под угрозу существование и выживание СМИ из-за новых ограничений на распространение информации.
Станет ли пандемия катализатором для смены существующей модели развития? Необходимо ли увеличение роли государства? Как повлияет COVID-19 на медиамир? Медиаменеджеры обсудят влияние пандемии на экономическую ситуацию и политический ландшафт в латиноамериканских странах и возможные сценарии будущего развития, которое ждет регион после пандемии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя редакции на испанском языке Sputnik (Россия) Виктор СУХОВ;
- журналист газеты El Diario (Эквадор) Хулиа Велес МЕНДОСА;
- руководитель отдела спорта телеканала Azteca TV (Мексика) Рауль ПАТИНЬО;
- шеф-редактор портала Montevideo Portal (Уругвай) Мариа Ноэль ДОМИНГЕС;
- руководитель пресс-службы интернет-портала CDE Hot (Парагвай) Хуан Хосе Да Силва ЛЕОН.
Модератор – глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег ВЯЗЬМИТИНОВ.
Почти год назад Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка коронавирусной инфекции приобрела международный характер и стала сложнейшим испытанием для всего мира. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна особенно остро почувствовали на себе влияние пандемии. В то время как Европа и Азия уже пережили первый удар инфекции, регион постепенно погружался в хаос, став новым очагом пандемии и до сих пор так и не преодолев первую волну заболевания. COVID-19 выявил слабые места не только в системах здравоохранения региона, но также оказал определяющее влияние на социально-экономическую и политическую системы, оказавшихся в кризисе. Жесткие ограничительные меры, приостановка работы национальных предприятий, сокращение международной торговли и прекращение деятельности целых индустрий вызвали неоднозначную реакцию у населения и отрицательно сказались на экономике. Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, также поставил под угрозу существование и выживание СМИ из-за новых ограничений на распространение информации.
Станет ли пандемия катализатором для смены существующей модели развития? Необходимо ли увеличение роли государства? Как повлияет COVID-19 на медиамир? Медиаменеджеры обсудят влияние пандемии на экономическую ситуацию и политический ландшафт в латиноамериканских странах и возможные сценарии будущего развития, которое ждет регион после пандемии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru