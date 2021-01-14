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Официальный курс евро на пятницу снизился на 14 копеек
Официальный курс евро на пятницу снизился на 14 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки - до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки - до 73,7961... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:51
2021-01-14T12:51
2021-01-14T12:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки - до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки - до 73,7961 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 8,7 копейки, составив 80,9292 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика