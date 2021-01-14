https://ria.ru/20210114/kurs-1593001830.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 14 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 14 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки - до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки - до 73,7961... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:51

2021-01-14T12:51

2021-01-14T12:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки - до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки - до 73,7961 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 8,7 копейки, составив 80,9292 рубля.

https://ria.ru/20210111/rubl-1591229899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика