https://ria.ru/20210114/kultura-1593085772.html

Онлайн-конференция о квест-фильмах "Артефакты. Культурный детектив"

Онлайн-конференция о квест-фильмах "Артефакты. Культурный детектив"

19 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную премьере серии квест-фильмов "Артефакты. Культурный детектив"– совместного проекта телеканала "Моя Планета", студии ЕМГ и мультимедийного сервиса Okko, созданной при поддержке национального проекта "Культура".

2021-01-14T18:59

2021-01-14T18:59

2021-01-14T18:59

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра культуры РФ Максим КСЕНЗОВ;- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;- телеведущий телеканала "Моя Планета" Андрей ПОНКРАТОВ;- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;- креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман ЛОБАШОВ;- шеф-редактор проекта "Артефакты. Культурный детектив" Александра БОРОВИКОВА;- главы региональных музеев России.В центре каждого квест-фильма "Артефакты. Культурный детектив"– необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели.Съемки проходили в культурно-исторических точках нашей страны. Их главные "герои" – артефакты, которые хранятся в Гороховецком историко-архитектурном музее, Тульском государственном музее оружия, Ивангородском музее, Ярославском художественном музее и музее "Новый Иерусалим". Озвучил проект ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов. Премьера документального фильма состоится 22 января в мультимедийном сервисе Okko и 23 января в эфире телеканала "Моя Планета".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы