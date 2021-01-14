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Онлайн-конференция о квест-фильмах "Артефакты. Культурный детектив"
Онлайн-конференция о квест-фильмах "Артефакты. Культурный детектив"
19 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную премьере серии квест-фильмов "Артефакты. Культурный детектив"– совместного проекта телеканала "Моя Планета", студии ЕМГ и мультимедийного сервиса Okko, созданной при поддержке национального проекта "Культура".
2021-01-14T18:59
2021-01-14T18:59
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра культуры РФ Максим КСЕНЗОВ;- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты"&nbsp;София МАЛЯВИНА;- телеведущий&nbsp;телеканала "Моя Планета"&nbsp;Андрей ПОНКРАТОВ;- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;- креативный продюсер телеканала "Моя&nbsp;Планета"&nbsp;Роман ЛОБАШОВ;- шеф-редактор проекта "Артефакты. Культурный детектив"&nbsp;Александра БОРОВИКОВА;- главы региональных музеев России.В центре каждого квест-фильма "Артефакты. Культурный детектив"– необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели.Съемки проходили в культурно-исторических точках нашей страны. Их главные "герои"&nbsp;– артефакты, которые хранятся в Гороховецком историко-архитектурном музее, Тульском государственном музее оружия, Ивангородском музее, Ярославском художественном музее и музее "Новый Иерусалим". Озвучил проект ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов. Премьера документального фильма состоится 22 января в мультимедийном сервисе Okko и 23 января в эфире телеканала "Моя Планета".Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о квест-фильмах "Артефакты. Культурный детектив"

18:59 14.01.2021
 
Читать ria.ru в
19 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную премьере серии квест-фильмов "Артефакты. Культурный детектив"– совместного проекта телеканала "Моя Планета", студии ЕМГ и мультимедийного сервиса Okko, созданной при поддержке национального проекта "Культура".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра культуры РФ Максим КСЕНЗОВ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;
- телеведущий телеканала "Моя Планета" Андрей ПОНКРАТОВ;
- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;
- креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман ЛОБАШОВ;
- шеф-редактор проекта "Артефакты. Культурный детектив" Александра БОРОВИКОВА;
- главы региональных музеев России.

В центре каждого квест-фильма "Артефакты. Культурный детектив"– необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели.
Съемки проходили в культурно-исторических точках нашей страны. Их главные "герои" – артефакты, которые хранятся в Гороховецком историко-архитектурном музее, Тульском государственном музее оружия, Ивангородском музее, Ярославском художественном музее и музее "Новый Иерусалим". Озвучил проект ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов. Премьера документального фильма состоится 22 января в мультимедийном сервисе Okko и 23 января в эфире телеканала "Моя Планета".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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