Онлайн-конференция о квест-фильмах "Артефакты. Культурный детектив"
19 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную премьере серии квест-фильмов "Артефакты. Культурный детектив"– совместного проекта телеканала "Моя Планета", студии ЕМГ и мультимедийного сервиса Okko, созданной при поддержке национального проекта "Культура".
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Участники:
- заместитель Министра культуры РФ Максим КСЕНЗОВ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;
- телеведущий телеканала "Моя Планета" Андрей ПОНКРАТОВ;
- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;
- креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман ЛОБАШОВ;
- шеф-редактор проекта "Артефакты. Культурный детектив" Александра БОРОВИКОВА;
- главы региональных музеев России.
В центре каждого квест-фильма "Артефакты. Культурный детектив"– необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели.
Съемки проходили в культурно-исторических точках нашей страны. Их главные "герои" – артефакты, которые хранятся в Гороховецком историко-архитектурном музее, Тульском государственном музее оружия, Ивангородском музее, Ярославском художественном музее и музее "Новый Иерусалим". Озвучил проект ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов. Премьера документального фильма состоится 22 января в мультимедийном сервисе Okko и 23 января в эфире телеканала "Моя Планета".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры РФ Максим КСЕНЗОВ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;
- телеведущий телеканала "Моя Планета" Андрей ПОНКРАТОВ;
- куратор культурных проектов мультимедийного сервиса Okko Алена ВИНОКУРОВА;
- креативный продюсер телеканала "Моя Планета" Роман ЛОБАШОВ;
- шеф-редактор проекта "Артефакты. Культурный детектив" Александра БОРОВИКОВА;
- главы региональных музеев России.
В центре каждого квест-фильма "Артефакты. Культурный детектив"– необычный экспонат, хранящийся в региональном российском музее, и связанные с ним истории и легенды, тайны и секреты, исторические и культурные параллели.
Съемки проходили в культурно-исторических точках нашей страны. Их главные "герои" – артефакты, которые хранятся в Гороховецком историко-архитектурном музее, Тульском государственном музее оружия, Ивангородском музее, Ярославском художественном музее и музее "Новый Иерусалим". Озвучил проект ведущий телеканала "Моя Планета" Андрей Понкратов. Премьера документального фильма состоится 22 января в мультимедийном сервисе Okko и 23 января в эфире телеканала "Моя Планета".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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