https://ria.ru/20210114/krym-1593098245.html

Бальбек прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Крыму

Бальбек прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Крыму

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма не... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:22

2021-01-14T20:22

2021-01-14T20:22

россия

руслан бальбек

леонид кравчук

республика крым

сша

украина

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма не означает, что официальный Киев поддерживает его мнение.Ранее Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между Россией и Украиной.Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку "у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону"."Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является", - отметил депутат.

https://ria.ru/20210114/krym-1593039144.html

россия

республика крым

сша

украина

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россия, руслан бальбек, леонид кравчук, республика крым, сша, украина