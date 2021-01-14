Бальбек прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Крыму
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма не означает, что официальный Киев поддерживает его мнение.
Ранее Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между Россией и Украиной.
"Кравчук как политическая фигура - полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?" - сказал Бальбек РИА Новости.
Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку "у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону".
"Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является", - отметил депутат.