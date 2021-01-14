https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html

В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение

В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение

Крещенскую воду в московских храмах будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер, при этом традиционные купания по случаю... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:40

2021-01-14T16:40

2021-01-14T16:40

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156359/31/1563593120_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_c0e4e221e5419fffb445cf255a63d0a7.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крещенскую воду в московских храмах будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер, при этом традиционные купания по случаю праздника Крещения Господня отменять не планируется, сообщили в четверг РИА Новости в Московской городской епархии."В связи с приближающимся праздником Богоявления до настоятелей храмов Москвы викариями (помощниками патриарха - ред.) было доведено напоминание о необходимости соблюдения в храмах ранее направленных инструкций по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Священнослужителям требуется проявить усилия по сохранению рекомендованной безопасной дистанции между людьми, предусмотреть разбор святой воды и организовать очередь за водой таким образом, чтобы не допустить скопления верующих", - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии священник Александр Волков.Он добавил, что "те священнослужители и миряне, которые принимают участие в массовых крещенских купаниях, призываются делать это в специально организованных местах, согласованных с местной муниципальной властью и МЧС, строго соблюдая все противоэпидемические меры".День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20210113/kreschenie-1592831846.html

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593003994.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва