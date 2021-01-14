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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593050191.html
В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение
В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение
Крещенскую воду в московских храмах будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер, при этом традиционные купания по случаю... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:40
2021-01-14T16:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крещенскую воду в московских храмах будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер, при этом традиционные купания по случаю праздника Крещения Господня отменять не планируется, сообщили в четверг РИА Новости в Московской городской епархии."В связи с приближающимся праздником Богоявления до настоятелей храмов Москвы викариями (помощниками патриарха - ред.) было доведено напоминание о необходимости соблюдения в храмах ранее направленных инструкций по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Священнослужителям требуется проявить усилия по сохранению рекомендованной безопасной дистанции между людьми, предусмотреть разбор святой воды и организовать очередь за водой таким образом, чтобы не допустить скопления верующих", - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии священник Александр Волков.Он добавил, что "те священнослужители и миряне, которые принимают участие в массовых крещенских купаниях, призываются делать это в специально организованных местах, согласованных с местной муниципальной властью и МЧС, строго соблюдая все противоэпидемические меры".День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20210113/kreschenie-1592831846.html
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новости - религия и мировоззрение, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

В РПЦ рассказали о раздаче святой воды и купаниях в Москве на Крещение

16:40 14.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве
Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Крещенскую воду в московских храмах будут раздавать с соблюдением социальной дистанции и других профилактических мер, при этом традиционные купания по случаю праздника Крещения Господня отменять не планируется, сообщили в четверг РИА Новости в Московской городской епархии.
"В связи с приближающимся праздником Богоявления до настоятелей храмов Москвы викариями (помощниками патриарха - ред.) было доведено напоминание о необходимости соблюдения в храмах ранее направленных инструкций по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Священнослужителям требуется проявить усилия по сохранению рекомендованной безопасной дистанции между людьми, предусмотреть разбор святой воды и организовать очередь за водой таким образом, чтобы не допустить скопления верующих", - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии священник Александр Волков.
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Он добавил, что "те священнослужители и миряне, которые принимают участие в массовых крещенских купаниях, призываются делать это в специально организованных местах, согласованных с местной муниципальной властью и МЧС, строго соблюдая все противоэпидемические меры".
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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