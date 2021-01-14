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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593031717.html
Власти Москвы рассказали, где готовят места для крещенских купаний
Власти Москвы рассказали, где готовят места для крещенских купаний
Места для крещенских купаний готовят в разных районах Москвы, часть из них сделают на водоемах, некоторые парки подготовят купели, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:16
2021-01-14T15:59
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
крещение господне
москва
крещенские купания
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний готовят в разных районах Москвы, часть из них сделают на водоемах, некоторые парки подготовят купели, сообщили РИА Новости представители префектур и парков столицы.В 2020 году власти Москвы подготовили 46 мест для крещенских купаний, более 200 тысяч человек пришли на водоемы в Крещение, из них купались более 125 тысяч, наибольшее количество искупавшихся было зарегистрировано в Восточном и в Северо-Западном административных округах столицы.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа, места для крещенских купаний с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований в связи с новой коронавирусной инфекцией, подготовят и в этом году. Всего в СЗАО будет семь мест для купаний."В Митино место для крещенского купания будет расположено в ландшафтном парке на улице Барышиха, рассчитанное на 5 тысяч купающихся. В Покровском-Стрешнево купаться можно будет в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево". Место оборудовано, где каскад прудов на реке Чернушке – пруд 4, рассчитанное на 3 тысячи купающихся. В Северном Тушино место для купаний оборудуют в парке "Северное Тушино", место рассчитано на 5 тысяч купающихся", - рассказали в пресс-службе.В Строгино расположится две точки для крещенских купаний: в Строгинской пойме, с количеством купающихся 5 тысяч человек, и в Кировской пойме, напротив дома по адресу улица Исаковского, владение 2 (место на 500 купающихся).В районе Хорошево-Мневники крещенские купания организуют по адресу улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро (число купающихся – 5 тысяч человек). В Щукино на Авиационной улице, 79-1 (в яхт-порте "Алые паруса") будет подготовлена точка на 2 тысячи купающихся.Отмечается, что все точки будут работать с 18.00 18 января до 18.00 19 января, за исключением Строгинской поймы, там пускать на купания начнут уже с 12.00 18 января.Кроме того, место для купаний традиционно оборудуют в парке "Фили"."Будет одно место, где у нас ежегодно проходит купание, возле "Домика для моржей". Все начинается в районе 22.00, будет батюшка, который приезжает к полуночи. После освещения можно будет купаться. У нас будут открыты "Домики для моржей", где разместятся мужская и женская раздевалка, там же разместятся пункты обогрева", - рассказали РИА Новости в парке.В парке "Сокольники" и Усадьбе Воронцово также сообщили РИА Новости, что купели для купаний будут размещены, но пока решается вопрос об их количестве и конкретном месте.
https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html
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новости - религия и мировоззрение, крещение господне, москва, крещенские купания, общество

Власти Москвы рассказали, где готовят места для крещенских купаний

15:16 14.01.2021 (обновлено: 15:59 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве
Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Места для крещенских купаний готовят в разных районах Москвы, часть из них сделают на водоемах, некоторые парки подготовят купели, сообщили РИА Новости представители префектур и парков столицы.
В 2020 году власти Москвы подготовили 46 мест для крещенских купаний, более 200 тысяч человек пришли на водоемы в Крещение, из них купались более 125 тысяч, наибольшее количество искупавшихся было зарегистрировано в Восточном и в Северо-Западном административных округах столицы.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры Северо-Западного административного округа, места для крещенских купаний с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований в связи с новой коронавирусной инфекцией, подготовят и в этом году. Всего в СЗАО будет семь мест для купаний.
"В Митино место для крещенского купания будет расположено в ландшафтном парке на улице Барышиха, рассчитанное на 5 тысяч купающихся. В Покровском-Стрешнево купаться можно будет в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево". Место оборудовано, где каскад прудов на реке Чернушке – пруд 4, рассчитанное на 3 тысячи купающихся. В Северном Тушино место для купаний оборудуют в парке "Северное Тушино", место рассчитано на 5 тысяч купающихся", - рассказали в пресс-службе.
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В Строгино расположится две точки для крещенских купаний: в Строгинской пойме, с количеством купающихся 5 тысяч человек, и в Кировской пойме, напротив дома по адресу улица Исаковского, владение 2 (место на 500 купающихся).
В районе Хорошево-Мневники крещенские купания организуют по адресу улица Таманская, 91, Малое бездонное озеро (число купающихся – 5 тысяч человек). В Щукино на Авиационной улице, 79-1 (в яхт-порте "Алые паруса") будет подготовлена точка на 2 тысячи купающихся.
Отмечается, что все точки будут работать с 18.00 18 января до 18.00 19 января, за исключением Строгинской поймы, там пускать на купания начнут уже с 12.00 18 января.
Кроме того, место для купаний традиционно оборудуют в парке "Фили".
"Будет одно место, где у нас ежегодно проходит купание, возле "Домика для моржей". Все начинается в районе 22.00, будет батюшка, который приезжает к полуночи. После освещения можно будет купаться. У нас будут открыты "Домики для моржей", где разместятся мужская и женская раздевалка, там же разместятся пункты обогрева", - рассказали РИА Новости в парке.
В парке "Сокольники" и Усадьбе Воронцово также сообщили РИА Новости, что купели для купаний будут размещены, но пока решается вопрос об их количестве и конкретном месте.
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