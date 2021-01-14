https://ria.ru/20210114/kredit-1592949372.html

Юрист научил, как погасить кредит, чтобы не остаться должным банку

Юрист научил, как погасить кредит, чтобы не остаться должным банку

Если вы погасили кредит полностью, следует закрыть кредитный счет. Далеко не все банки делают это автоматически, а за обслуживание будет начисляться плата,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T01:18

2021-01-14T01:18

2021-01-14T01:18

владимир шалаев

кредит

экономика

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Если вы погасили кредит полностью, следует закрыть кредитный счет. Далеко не все банки делают это автоматически, а за обслуживание будет начисляться плата, рассказал агентству "Прайм" старший юрист "BMS Law Firm" Владимир Шалаев. Бывает, что после выплаты кредита у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком из-за сохранения действия дополнительных банковских продуктов. И если в период действия кредита по этим продуктам могут применяться льготные условия, то после погашения платить приходится в полном объеме, добавил он.Иногда долг образуется, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. В этом случае банк продолжает начислять проценты до полного закрытия долга. Тогда должнику придется не только погасить задолженность и проценты, накопленные во время действия кредитного договора, но и сумму, которая образовалась в процессе разбирательства, указал Шалаев

https://ria.ru/20210112/kredit-1592660521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шалаев, кредит, экономика