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Юрист научил, как погасить кредит, чтобы не остаться должным банку
Юрист научил, как погасить кредит, чтобы не остаться должным банку
Если вы погасили кредит полностью, следует закрыть кредитный счет. Далеко не все банки делают это автоматически, а за обслуживание будет начисляться плата,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:18
2021-01-14T01:18
владимир шалаев
кредит
экономика
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Если вы погасили кредит полностью, следует закрыть кредитный счет. Далеко не все банки делают это автоматически, а за обслуживание будет начисляться плата, рассказал агентству "Прайм" старший юрист "BMS Law Firm" Владимир Шалаев. Бывает, что после выплаты кредита у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком из-за сохранения действия дополнительных банковских продуктов. И если в период действия кредита по этим продуктам могут применяться льготные условия, то после погашения платить приходится в полном объеме, добавил он.Иногда долг образуется, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. В этом случае банк продолжает начислять проценты до полного закрытия долга. Тогда должнику придется не только погасить задолженность и проценты, накопленные во время действия кредитного договора, но и сумму, которая образовалась в процессе разбирательства, указал Шалаев
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владимир шалаев, кредит, экономика

Юрист научил, как погасить кредит, чтобы не остаться должным банку

01:18 14.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Если вы погасили кредит полностью, следует закрыть кредитный счет. Далеко не все банки делают это автоматически, а за обслуживание будет начисляться плата, рассказал агентству "Прайм" старший юрист "BMS Law Firm" Владимир Шалаев.
"Иногда закрыть счет можно в онлайн-приложении, если такой опции нет – пишите заявление в отделение банка. Также обязательно получите справку от банка об отсутствии задолженности. Это поможет, если возникнут какие-то споры с кредитным учреждением в дальнейшем", - рекомендует эксперт.
Бывает, что после выплаты кредита у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком из-за сохранения действия дополнительных банковских продуктов. И если в период действия кредита по этим продуктам могут применяться льготные условия, то после погашения платить приходится в полном объеме, добавил он.
Иногда долг образуется, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. В этом случае банк продолжает начислять проценты до полного закрытия долга. Тогда должнику придется не только погасить задолженность и проценты, накопленные во время действия кредитного договора, но и сумму, которая образовалась в процессе разбирательства, указал Шалаев
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 04:07
Как быстрее справиться с кредитными обязательствами
 
Владимир ШалаевКредитЭкономика
 
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