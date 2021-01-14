Юрист научил, как погасить кредит, чтобы не остаться должным банку
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Если вы погасили кредит полностью, следует закрыть кредитный счет. Далеко не все банки делают это автоматически, а за обслуживание будет начисляться плата, рассказал агентству "Прайм" старший юрист "BMS Law Firm" Владимир Шалаев.
"Иногда закрыть счет можно в онлайн-приложении, если такой опции нет – пишите заявление в отделение банка. Также обязательно получите справку от банка об отсутствии задолженности. Это поможет, если возникнут какие-то споры с кредитным учреждением в дальнейшем", - рекомендует эксперт.
Бывает, что после выплаты кредита у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком из-за сохранения действия дополнительных банковских продуктов. И если в период действия кредита по этим продуктам могут применяться льготные условия, то после погашения платить приходится в полном объеме, добавил он.
Иногда долг образуется, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. В этом случае банк продолжает начислять проценты до полного закрытия долга. Тогда должнику придется не только погасить задолженность и проценты, накопленные во время действия кредитного договора, но и сумму, которая образовалась в процессе разбирательства, указал Шалаев
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