https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593080288.html

Большинство переболевших COVID-19 не заражаются повторно, заявил Собянин

Большинство переболевших COVID-19 не заражаются повторно, заявил Собянин

Подавляющее большинство граждан, переболевших COVID-19, повторно не заболевают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:39

2021-01-14T18:39

2021-01-14T18:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан, переболевших COVID-19, повторно не заболевают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Какое-то время те граждане, которые переболели, они повторно не заболевают. По тем данным, которые на сегодняшний день есть у нас, подавляющее большинство переболевших повторно не заболевают. И это очень хорошая история", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Мэр отметил, что в ближайшие месяцы станет понятно, сохранится у жителей столицы иммунный статус или нет.В четверг в Москве выявили 5893 пациента с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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