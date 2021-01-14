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Большинство переболевших COVID-19 не заражаются повторно, заявил Собянин
Большинство переболевших COVID-19 не заражаются повторно, заявил Собянин
Подавляющее большинство граждан, переболевших COVID-19, повторно не заболевают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:39
2021-01-14T18:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан, переболевших COVID-19, повторно не заболевают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Какое-то время те граждане, которые переболели, они повторно не заболевают. По тем данным, которые на сегодняшний день есть у нас, подавляющее большинство переболевших повторно не заболевают. И это очень хорошая история", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Мэр отметил, что в ближайшие месяцы станет понятно, сохранится у жителей столицы иммунный статус или нет.В четверг в Москве выявили 5893 пациента с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Большинство переболевших COVID-19 не заражаются повторно, заявил Собянин

18:39 14.01.2021 (обновлено: 18:42 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан, переболевших COVID-19, повторно не заболевают, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Какое-то время те граждане, которые переболели, они повторно не заболевают. По тем данным, которые на сегодняшний день есть у нас, подавляющее большинство переболевших повторно не заболевают. И это очень хорошая история", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр отметил, что в ближайшие месяцы станет понятно, сохранится у жителей столицы иммунный статус или нет.
В четверг в Москве выявили 5893 пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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