https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593079596.html
Собянин считает следующую неделю важной для оценки ситуации по COVID-19
Собянин считает следующую неделю важной для оценки ситуации по COVID-19
Еще одна - полторы недели нужны, чтобы оценить динамику заболеваемости коронавирусом в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T19:10
2021-01-14T19:10
2021-01-14T22:16
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коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще одна - полторы недели нужны, чтобы оценить динамику заболеваемости коронавирусом в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593077451.html
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Собянин: "До конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику"
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что к концу января наметится позитивная динамика по ситуации с коронавирусной инфекцией.
2021-01-14T19:10
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество