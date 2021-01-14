https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593079596.html

Собянин считает следующую неделю важной для оценки ситуации по COVID-19

Собянин считает следующую неделю важной для оценки ситуации по COVID-19

Еще одна - полторы недели нужны, чтобы оценить динамику заболеваемости коронавирусом в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T19:10

2021-01-14T19:10

2021-01-14T22:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Еще одна - полторы недели нужны, чтобы оценить динамику заболеваемости коронавирусом в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593077451.html

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2021

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Собянин: "До конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику" Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что к концу января наметится позитивная динамика по ситуации с коронавирусной инфекцией. 2021-01-14T19:10 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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