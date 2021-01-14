https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593077451.html

Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни

Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:27

2021-01-14T18:27

2021-01-14T22:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593103377_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_faf0baff6626a8413e6aa3ccdbd2ca85.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса."Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса."Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания", - подчеркнул Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мой прогноз был это май месяц" – Собянин об окончании пандемии Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса. 2021-01-14T18:27 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество