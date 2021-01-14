Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593077451.html
Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни
Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:27
2021-01-14T22:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593103377_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_faf0baff6626a8413e6aa3ccdbd2ca85.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса."Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса."Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания", - подчеркнул Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Мой прогноз был это май месяц" – Собянин об окончании пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса.
2021-01-14T18:27
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593103377_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8d741528e0bb66cdd1c038a5af71b9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество

Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни

18:27 14.01.2021 (обновлено: 22:37 14.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса.
"Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса.
"Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания", - подчеркнул Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния