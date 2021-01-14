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Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни
Собянин рассказал, когда можно будет вернуться к нормальной жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:27
2021-01-14T18:27
2021-01-14T22:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса."Мой прогноз был это май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января – в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что возвращение к нормальной жизни будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса."Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации. Потому что представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания", - подчеркнул Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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"Мой прогноз был это май месяц" – Собянин об окончании пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в мае можно будет вернуться к нормальной жизни, если люди будут прививаться от коронавируса.
2021-01-14T18:27
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, общество