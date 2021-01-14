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Минздрав оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации
Минздрав оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации
Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, вакцина хорошо работает, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:11
2021-01-14T18:11
2021-01-14T18:11
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
павел пугачев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, вакцина хорошо работает, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.Минздрав РФ уже зарегистрировал две российские вакцины - первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" и разработанную центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцину "ЭпиВакКорона".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество