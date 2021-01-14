https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593074554.html

Минздрав оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации

Минздрав оценил вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, вакцина хорошо работает, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:11

2021-01-14T18:11

2021-01-14T18:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

павел пугачев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации минимальна, вакцина хорошо работает, заявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.Минздрав РФ уже зарегистрировал две российские вакцины - первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, "Спутник V" и разработанную центром "Вектор" Роспотребнадзора вакцину "ЭпиВакКорона".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, павел пугачев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество