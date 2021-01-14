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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593013244.html
Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой
Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой
Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:47
2021-01-14T14:03
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. "Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - обратился президент к главе Удмуртии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой

13:47 14.01.2021 (обновлено: 14:03 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", - заявил Путин.
Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. "Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - обратился президент к главе Удмуртии.
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