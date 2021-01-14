https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593013244.html

Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой

Путин назвал ситуацию с новыми штаммами коронавируса непредсказуемой

Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:47

2021-01-14T13:47

2021-01-14T14:03

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей. "Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - обратился президент к главе Удмуртии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593011792.html

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2021

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество