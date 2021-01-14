В ВОЗ оценили опасность "британского" варианта коронавируса
13:38 14.01.2021 (обновлено: 13:41 14.01.2021)
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новый вариант коронавируса вызывает тревогу, он увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Этот вариант вируса вызывает тревогу. При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространения, он еще больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения", - сказал Клюге на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
По его словам, необходимо предпринять меры, чтобы снять нагрузку с учреждений здравоохранения.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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