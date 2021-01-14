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Распространение коронавируса
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В ВОЗ оценили опасность "британского" варианта коронавируса
В ВОЗ оценили опасность "британского" варианта коронавируса
Новый вариант коронавируса вызывает тревогу, он увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:38
2021-01-14T13:41
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
ханс клюге
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
великобритания
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новый вариант коронавируса вызывает тревогу, он увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.По его словам, необходимо предпринять меры, чтобы снять нагрузку с учреждений здравоохранения.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В ВОЗ оценили опасность "британского" варианта коронавируса

13:38 14.01.2021 (обновлено: 13:41 14.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новый вариант коронавируса вызывает тревогу, он увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Этот вариант вируса вызывает тревогу. При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространения, он еще больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения", - сказал Клюге на онлайн-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
По его словам, необходимо предпринять меры, чтобы снять нагрузку с учреждений здравоохранения.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииХанс КлюгеКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
 
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