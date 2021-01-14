https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593011792.html

В ВОЗ оценили опасность "британского" варианта коронавируса

В ВОЗ оценили опасность "британского" варианта коронавируса

Новый вариант коронавируса вызывает тревогу, он увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:38

2021-01-14T13:38

2021-01-14T13:41

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

ханс клюге

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

великобритания

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новый вариант коронавируса вызывает тревогу, он увеличит нагрузку на систему здравоохранения, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.По его словам, необходимо предпринять меры, чтобы снять нагрузку с учреждений здравоохранения.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, ханс клюге, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире