https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593010914.html

ПЦР-тесты определяют даже новый штамм коронавируса, заявил эксперт

ПЦР-тесты определяют даже новый штамм коронавируса, заявил эксперт

ПЦР-тестирование, которое основано на методе полимеразной цепной реакции, определяет COVID-19, в том числе, при заражении новым штаммом коронавируса, рассказал... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:35

2021-01-14T13:35

2021-01-14T13:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ПЦР-тестирование, которое основано на методе полимеразной цепной реакции, определяет COVID-19, в том числе, при заражении новым штаммом коронавируса, рассказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков."В плане диагностики никаких отличий нет. ПЦР-тестирование определяет РНК SARS-CoV-2 нуклеиновую кислоту, сердцевину вируса. Мутации затрагивают различные белки вируса, в том числе шип-белок, РНК кардинально не меняется. Поэтому ПЦР остается основным, чувствительным и специфичным методом диагностики", - сообщил Поздняков, слова которого приводит компания.Врач разъяснил, что новый штамм – это мутация, произошедшая в шиповидном белке коронавируса, с помощью которого вирус присоединяется к поверхности клеток. В результате мутации вирус лучше крепится к клеткам.Поздняков также отметил, что образование новых мутаций – это постоянный процесс для вирусов, не только для SARS-CoV-2. Кроме того, по его словам, новые штаммы коронавируса не вызывают более тяжелой формы заболевания, но легче передаются от человека к человеку.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что при создании российской вакцины "Спутник V" учитывалось, что коронавирус может мутировать и новые штаммы не влияют на эффективность вакцины.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была обнаружена в Великобритании, об этом стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, однако нет доказательств, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что "британский" штамм выявили у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://rsport.ria.ru/20210114/koronavirus-1592997963.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество