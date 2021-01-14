В Германии рассказали, когда удастся взять под контроль пандемию
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине глава немецкого института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ, Лотар Вилер.
"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но в настоящее время мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных. Мы все хотели бы возвращения к норме, к обыденности с наименьшим количеством ограничений, но чтобы прийти к этому, мы должны значительно сократить число зараженных", - сказал Вилер.
Он добавил, что "другого пути нет".
Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь действуют дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил 7 января таблоид BILD. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, выступая в бундестаге, не исключил, что ограничения могут быть продлены в Германии до конца февраля.
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