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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592996694.html
В Германии рассказали, когда удастся взять под контроль пандемию
В Германии рассказали, когда удастся взять под контроль пандемию
Пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине глава немецкого института Роберта Коха, который входит в РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:23
2021-01-14T12:23
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине глава немецкого института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ, Лотар Вилер.Он добавил, что "другого пути нет".Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь действуют дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил 7 января таблоид BILD. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, выступая в бундестаге, не исключил, что ограничения могут быть продлены в Германии до конца февраля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В Германии рассказали, когда удастся взять под контроль пандемию

12:23 14.01.2021
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюдт на набережной в Берлине
Людт на набережной в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Пандемия коронавируса будет взята под контроль в конце 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине глава немецкого института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ, Лотар Вилер.
"В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но в настоящее время мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число инфицированных. Мы все хотели бы возвращения к норме, к обыденности с наименьшим количеством ограничений, но чтобы прийти к этому, мы должны значительно сократить число зараженных", - сказал Вилер.
Он добавил, что "другого пути нет".
Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Теперь действуют дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил 7 января таблоид BILD. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, выступая в бундестаге, не исключил, что ограничения могут быть продлены в Германии до конца февраля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
 
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