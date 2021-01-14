https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592993300.html

Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19

Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:10

2021-01-14T12:10

2021-01-14T12:34

гайдаровский форум

распространение коронавируса

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общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.Тема форума этого года – "Россия и мир после пандемии"."Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - сказал Мишустин.Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210114/mishustin-1592966799.html

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2021

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