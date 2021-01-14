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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592993300.html
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:10
2021-01-14T12:34
гайдаровский форум
распространение коронавируса
гайдаровский форум - 2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.Тема форума этого года – "Россия и мир после пандемии"."Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - сказал Мишустин.Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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гайдаровский форум, гайдаровский форум - 2021, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19

12:10 14.01.2021 (обновлено: 12:34 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии запуска первой очереди фармацевтического завода АО "Активный компонент" в городе Пушкин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии запуска первой очереди фармацевтического завода АО Активный компонент в городе Пушкин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.
Тема форума этого года – "Россия и мир после пандемии".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 09:12Распространение коронавируса
Мишустин поручил разработать механизм по предупреждению заноса инфекций
"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - сказал Мишустин.
Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаГайдаровский форумГайдаровский форум - 2021Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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