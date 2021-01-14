https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html

Ученые определили, как "британский" коронавирус распространился по миру

Ученые определили, как "британский" коронавирус распространился по миру

Проанализировав данные о мобильности населения 19 стран за период с сентября по декабрь 2020 года, ученые пришли к выводу, что так называемый "британский" штамм РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:57

2021-01-14T11:57

2021-01-14T11:57

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великобритания

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Проанализировав данные о мобильности населения 19 стран за период с сентября по декабрь 2020 года, ученые пришли к выводу, что так называемый "британский" штамм коронавируса, вероятнее всего, зародился именно в Великобритании, а затем был развезен по миру гражданами этой страны. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.Новый крайне заразный штамм SARS-CoV-2 появился в Великобритании во второй половине 2020 года. Первое сообщение о нем было получено из Кента 20 сентября и из Лондона 21 сентября. При той же вирулентности и патогенности трансмиссивность "британского" штамма примерно на 50 процентов выше, чем у циркулировавшего ранее штамма 501N.В середине декабря правительство Великобритании приняло строгие меры в Лондоне и на юго-востоке Англии, чтобы ограничить распространение нового штамма. Страна ввела общенациональную изоляцию, закрыв школы и второстепенные предприятия до середины февраля.Хотя многие государства в декабре 2020 года ограничили въезд из Великобритании, к этому времени "британский" штамм обнаружили уже в 16 странах. И сейчас ученые обсуждают, возможно ли было столь быстрое распространение по миру нового варианта вируса, возникшего в одном месте, или сходные мутации произошли в нескольких местах.Исследователи из Китая, США и Великобритании на основе приложения Facebook Data for Good собрали данные о мобильности жителе й 19 стран, чтобы определить вероятность того, что новый вариант вируса был занесен в эти страны путешественниками из Великобритании, и оценили возможную скорость местной передачи.За исходное утверждение авторы брали вероятностное событие, что хотя бы один человек, инфицированный новым вариантом SARS-CoV-2, прибыл из Великобритании в период с 22 сентября по 7 декабря 2020 года. Основываясь на наблюдениях, проведенных в США, исследователи заложили в свою модель срок 9,5 дней между заражением и госпитализацией.Самый высокий риск завоза из Великобритании оказался в Ирландии, а самый низкий — в Венгрии. Уже к концу октября 2020 года вероятность, что хотя бы один инфицированный новым штаммом приехал из Великобритании, превысила 50 процентов для 13 из 19 стран, исследованных авторами. В ноябре за пределами этого порогового значения оставались только три страны — Объединенные Арабские Эмираты, Швеция и ВенгрияЗатем команда использовала данные о госпитализации COVID-19, чтобы оценить развитие ситуации на месте, учитывая, что новый штамм распространяется в полтора раза быстрее обычного варианта SARS-CoV-2. Здесь также лидером оказалась Ирландия, где скорость распространения "британского" штамма была максимальной в октябре, а в ноябре уже замедлилась. По состоянию на 7 декабря 2020 года самая высокая распространенность нового штамма была в Италии."Наши результаты убедительно предполагают, что новый вариант вируса был завезен путешественниками из Великобритании и распространялся незамеченным в течение нескольких месяцев во многих странах", — пишут авторы статьи.Исследователи отмечают, что их выводы имеют некоторые ограничения, так как основываются на алгоритмах мобильности, используемых Facebook.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592719815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, здоровье, великобритания