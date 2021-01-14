https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592988417.html

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки

Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:43

2021-01-14T11:43

2021-01-14T11:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,3%, 3. Магаданская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

еврейская автономная область

магаданская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва, общество