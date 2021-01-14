https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592988417.html
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки
Назван регион с наименьшим темпом прироста случаев СOVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:43
2021-01-14T11:43
2021-01-14T11:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
еврейская автономная область
магаданская область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки в регионах РФ зарегистрирован в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,3%, 3. Магаданская область - 0,4%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
еврейская автономная область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, магаданская область, республика тыва, общество