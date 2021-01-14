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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592988023.html
В России выявили 24 763 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 24 763 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 85 российских регионах выявили 24 763 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:42
2021-01-14T12:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 24 763 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 13,8 процента заболевших симптомов нет. Умерли 570 пациентов, вылечились более 27 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5893, на полторы тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3041), Подмосковье (1263), Нижегородская (476), Воронежская (393), Ростовская (392) и Свердловская (383) области, а также Крым (365) и Красноярский край (327). Минимальный прирост — в Еврейской АО (десять заболевших), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четверо).Вчера оперштаб сообщал о 22 850 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 495 816 заразившихся коронавирусом, из них почти 70 тысяч скончались, 2,88 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,7 процента.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболел почти 91 миллион человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 92,3 миллиона, 1,97 миллиона умерли. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (23 миллиона заболевших), Индия (10,5 миллиона) и Бразилия (8,2 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 24 763 новых случая заражения коронавирусом

11:42 14.01.2021 (обновлено: 12:34 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. За сутки в 85 российских регионах выявили 24 763 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
У 13,8 процента заболевших симптомов нет. Умерли 570 пациентов, вылечились более 27 тысяч.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 11:57Наука
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На первом месте по числу новых случаев — Москва (5893, на полторы тысячи больше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3041), Подмосковье (1263), Нижегородская (476), Воронежская (393), Ростовская (392) и Свердловская (383) области, а также Крым (365) и Красноярский край (327). Минимальный прирост — в Еврейской АО (десять заболевших), на Чукотке (восемь) и в Ненецком автономном округе (четверо).
Вчера оперштаб сообщал о 22 850 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 495 816 заразившихся коронавирусом, из них почти 70 тысяч скончались, 2,88 миллиона вылечились. Темпы прироста составляют 0,7 процента.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболел почти 91 миллион человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 92,3 миллиона, 1,97 миллиона умерли.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (23 миллиона заболевших), Индия (10,5 миллиона) и Бразилия (8,2 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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