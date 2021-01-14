https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592970580.html

Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус

Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, пишет Express. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:48

2021-01-14T09:48

2021-01-14T15:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, пишет Express.Отмечается, что хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у "бессимптомников". По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь."Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", — говорит Банстон.Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом эксперт посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество