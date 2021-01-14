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Распространение коронавируса
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Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус
Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус
Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, пишет Express. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:48
2021-01-14T15:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, пишет Express.Отмечается, что хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у "бессимптомников". По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь."Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", — говорит Банстон.Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом эксперт посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названы признаки, указывающие на бессимптомно перенесенный коронавирус

09:48 14.01.2021 (обновлено: 15:23 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, пишет Express.
Отмечается, что хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у "бессимптомников". По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь.
"Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", — говорит Банстон.
Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом эксперт посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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