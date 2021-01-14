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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве пока остается неопределенной, ощутимого снижения уровня госпитализации по коронавирусу не произошло, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:09
2021-01-14T09:09
2021-01-14T09:09
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве пока остается неопределенной, ощутимого снижения уровня госпитализации по коронавирусу не произошло, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге."Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников", - отметил Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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