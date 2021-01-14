https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592964659.html

В России за время пандемии провели более 95 миллионов тестов на COVID-19

В России за время пандемии провели более 95 миллионов тестов на COVID-19

Более 95 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 465 тысяч тестов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:52

2021-01-14T08:52

2021-01-14T08:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 95 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 465 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 95 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 611 704 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 465 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество