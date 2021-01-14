https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592957626.html
Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
Медсестра из Великобритании Амира Шейх рассказала The Mirror о работе в условиях пандемии COVID-19, признавшись, что из-за стресса не может спать. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T06:00
2021-01-14T06:00
2021-01-14T06:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Медсестра из Великобритании Амира Шейх рассказала The Mirror о работе в условиях пандемии COVID-19, признавшись, что из-за стресса не может спать.По словам 28-летнего медика, ей пришлось увидеть огромное количество смертей во время пандемии, а мысли о больных и умерших не дают ей покоя. "Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг (пациентов. - прим. ред.). Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары", - рассказала она.Как пишет The Mirror, девушка "обрисовала картину отчаяния и хаоса в больничных палатах Великобритании". "Теперь смерть повсюду вокруг нас. И каждый день так же плох, как и следующий. Иногда это бывает так сильно. Вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете даже заставить себя выпить стакан воды", - сказала Шейх.Медсестра призвала людей соблюдать ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Она отметила, что многие заразились коронавирусом и умерли, потому что другие не носили маску или захотели пообщаться со своими друзьями. "Когда они поймут, что происходит на самом деле? Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?" – задалась вопросом Шейх.За минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений из-за выявленного в стране "британского" штамма не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости.
Медсестра из Великобритании
Амира Шейх рассказала The Mirror
о работе в условиях пандемии COVID-19
, признавшись, что из-за стресса не может спать.
По словам 28-летнего медика, ей пришлось увидеть огромное количество смертей во время пандемии, а мысли о больных и умерших не дают ей покоя. "Мы на ногах по 13 или 14 часов в день, бегая вокруг (пациентов. - прим. ред.). Я больше не могу спать, потому что меня мучают кошмары", - рассказала она.
Как пишет The Mirror, девушка "обрисовала картину отчаяния и хаоса в больничных палатах Великобритании". "Теперь смерть повсюду вокруг нас. И каждый день так же плох, как и следующий. Иногда это бывает так сильно. Вы чувствуете себя настолько плохо, что не можете даже заставить себя выпить стакан воды", - сказала Шейх.
Медсестра призвала людей соблюдать ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Она отметила, что многие заразились коронавирусом и умерли, потому что другие не носили маску или захотели пообщаться со своими друзьями.
"Когда они поймут, что происходит на самом деле? Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?" – задалась вопросом Шейх.
За минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 1564 человека, что является антирекордным значением с начала пандемии, число заболевших выросло на 47 525. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 211 576 человек, умерли 84 767 человек.
С 4 января в Англии
введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений из-за выявленного в стране "британского" штамма не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.