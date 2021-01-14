https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592956498.html

Ученые открыли две новые мутации коронавируса

Ученые открыли две новые мутации коронавируса

Ученые из университета Огайо в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T05:05

2021-01-14T05:05

2021-01-14T05:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые из университета Огайо в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным.Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в 1,5 раза активнее изначального варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.Как говорится в заявлении университета Огайо, первая мутация хотя и похожа на "британский" штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.Первый из штаммов был обнаружен недавно у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года - начале 2021 года.По данным учненых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Ученые подчеркнули, что у них пока нет информации, чтобы полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Позже власти Соединенного Королевства подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, сша, в мире