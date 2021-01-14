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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592956498.html
Ученые открыли две новые мутации коронавируса
Ученые открыли две новые мутации коронавируса
Ученые из университета Огайо в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T05:05
2021-01-14T05:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые из университета Огайо в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным.Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в 1,5 раза активнее изначального варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.Как говорится в заявлении университета Огайо, первая мутация хотя и похожа на "британский" штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.Первый из штаммов был обнаружен недавно у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года - начале 2021 года.По данным учненых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Ученые подчеркнули, что у них пока нет информации, чтобы полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Позже власти Соединенного Королевства подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, сша, в мире

Ученые открыли две новые мутации коронавируса

05:05 14.01.2021 (обновлено: 05:23 14.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ученые из университета Огайо в США сообщили, что обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с "британским", второй делает вирус более заразным.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в 1,5 раза активнее изначального варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.
Как говорится в заявлении университета Огайо, первая мутация хотя и похожа на "британский" штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.
Первый из штаммов был обнаружен недавно у одного пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года - начале 2021 года.
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По данным учненых, мутации, существующие во втором штамме, вероятно, делают вирус более заразным, повышая таким образом передачу заболевания от человека к человеку. Ученые подчеркнули, что у них пока нет информации, чтобы полагать, что эти мутации повлияют на эффективность вакцин.
В середине декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Позже власти Соединенного Королевства подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый штамм, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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