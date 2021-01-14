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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592955522.html
Эксперт дал прогноз по коронавирусу в 2021 году
Эксперт дал прогноз по коронавирусу в 2021 году
Как скажутся новогодние праздники на ситуации с COVID-19 и когда можно ждать спада заболеваемости, предположил в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:14
2021-01-14T04:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
николай дурманов
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Как скажутся новогодние праздники на ситуации с COVID-19 и когда можно ждать спада заболеваемости, предположил в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов.По его мнению, роста числа заболевших коронавирусом после праздников может и не быть. Это связано с тем, что многие прислушались к предупреждениям специалистов и постаралась во время каникул минимизировать контакты, разъяснил эксперт.Эксперт уверен, что коронавирус будет действовать так же, как и другие респираторные инфекции, которые более активны в холодное время года. В этот период люди часто простужаются, находятся большее время суток в замкнутых плохо проветриваемых помещениях и больше подвержены риску заражения.А ближе к концу зимы, когда станет теплее, будет больше солнца и ультрафиолета, можно ждать спада заболеваемости. Этому будет способствовать и результаты вакцинации, которая сейчас проводится, подчеркнул эксперт. "Теперь у нас появилась надежда не только на сезонный спад коронавируса, но и на начавшуюся кампанию по вакцинации, которая в какой-то момент достаточно быстро создаст иммунную прослойку популяции. Примерно к середине лета 50–70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекций", – сказал Николай Дурманов.Применяемые сейчас вакцины будут эффективны и против новых вариантов вируса – английского и южноафриканского. Они приобрели мутации, из-за которых стали более заразны, но это не значит, что они ушли из-под потенциального действия вакцин, отметил эксперт по биобезопасности. "Мутации произошли, но они пока еще не ушли от антител, особенного тех, которые появятся в результате вакцинирования. Пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать или вообще перестанут работать в отношении сильно мутировавшего вируса", – объяснил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/myasnikov-1592955158.html
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коронавирус covid-19, николай дурманов, здоровье - общество

Эксперт дал прогноз по коронавирусу в 2021 году

04:14 14.01.2021
 
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello MirtoМедицинские работники в порту города Палермо, Италия
Медицинские работники в порту города Палермо, Италия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / LaPresse / Francesco Militello Mirto
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Как скажутся новогодние праздники на ситуации с COVID-19 и когда можно ждать спада заболеваемости, предположил в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов.
По его мнению, роста числа заболевших коронавирусом после праздников может и не быть. Это связано с тем, что многие прислушались к предупреждениям специалистов и постаралась во время каникул минимизировать контакты, разъяснил эксперт.
"Праздники не означают, что мы опять перезаражались и нас ждет третья или вторая с половиной волна", – отметил Николай Дурманов.
Эксперт уверен, что коронавирус будет действовать так же, как и другие респираторные инфекции, которые более активны в холодное время года. В этот период люди часто простужаются, находятся большее время суток в замкнутых плохо проветриваемых помещениях и больше подвержены риску заражения.
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А ближе к концу зимы, когда станет теплее, будет больше солнца и ультрафиолета, можно ждать спада заболеваемости. Этому будет способствовать и результаты вакцинации, которая сейчас проводится, подчеркнул эксперт.
"Теперь у нас появилась надежда не только на сезонный спад коронавируса, но и на начавшуюся кампанию по вакцинации, которая в какой-то момент достаточно быстро создаст иммунную прослойку популяции. Примерно к середине лета 50–70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме, чтобы бороться с инфекций", – сказал Николай Дурманов.
Применяемые сейчас вакцины будут эффективны и против новых вариантов вируса – английского и южноафриканского. Они приобрели мутации, из-за которых стали более заразны, но это не значит, что они ушли из-под потенциального действия вакцин, отметил эксперт по биобезопасности.
"Мутации произошли, но они пока еще не ушли от антител, особенного тех, которые появятся в результате вакцинирования. Пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать или вообще перестанут работать в отношении сильно мутировавшего вируса", – объяснил Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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