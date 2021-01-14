https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592953529.html

В профсоюзе оценили возможность увольнения медиков за отказ от вакцинации

В профсоюзе оценили возможность увольнения медиков за отказ от вакцинации

Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников рассказал РИА Новости, что отстранить медицинского работника или уволить его РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:06

2021-01-14T03:06

2021-01-14T03:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников рассказал РИА Новости, что отстранить медицинского работника или уволить его за отказ от вакцинации против коронавируса нельзя, риск заболеть оплачивается.Он напомнил, что вакцинация в России добровольная, но работающим с коронавирусом следует вакцинироваться, остальные - по своему желанию. Принудительной вакцинации для медицинских работников в России нет, прививаясь, они подписывают добровольное согласие.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество