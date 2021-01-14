В профсоюзе оценили возможность увольнения медиков за отказ от вакцинации
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников рассказал РИА Новости, что отстранить медицинского работника или уволить его за отказ от вакцинации против коронавируса нельзя, риск заболеть оплачивается.
Он напомнил, что вакцинация в России добровольная, но работающим с коронавирусом следует вакцинироваться, остальные - по своему желанию. Принудительной вакцинации для медицинских работников в России нет, прививаясь, они подписывают добровольное согласие.
"Отстранить не может вас, к работе не допустить не может... Тяжелые опасные условия труда... во-первых, они оплачиваются как класс вредности… и второе, они оплачиваются дополнительно тем, кто работает с коронавирусной инфекцией. Им платят деньги за коронавирус, и они застрахованы дополнительно, если они заболеют коронавирусом", - сказал Андрочников.
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