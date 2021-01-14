https://ria.ru/20210114/konkurs-1592991460.html
Регистрация на конкурс "Мастера гостеприимства" продлена до 31 января
Регистрация на конкурс "Мастера гостеприимства" продлена до 31 января
Регистрация на участие во втором сезоне всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" продлена по 31 января, чтобы дать возможность всем представителям... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:18
2021-01-14T12:18
2021-01-14T12:18
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регистрация на участие во втором сезоне всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" продлена по 31 января, чтобы дать возможность всем представителям туриндустрии успеть подать заявку, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться на сайте до 31 января включительно. До этого времени также необходимо выполнить первое задание конкурса – записать видеоприглашение в любимый уголок России и загрузить его на своей странице в Youtube, Вконтакте или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте. В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут туры по России от организаторов и партнеров конкурса."Большая часть заявочной кампании конкурса выпала на предпраздничные дни и новогодние праздники. К нам поступило много обращений с просьбой продлить срок подачи заявок, чтобы участники успели снять креативные видеоприглашения и заполнить все необходимые формы", - приводится в сообщении пояснение руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "РСВ" Антона Серикова. По его словам, больше всего заявок получено от жителей Вологодской области, Москвы и Московской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан.
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россия, общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регистрация на участие во втором сезоне всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" продлена по 31 января, чтобы дать возможность всем представителям туриндустрии успеть подать заявку, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться на сайте
до 31 января включительно. До этого времени также необходимо выполнить первое задание конкурса – записать видеоприглашение в любимый уголок России и загрузить его на своей странице в Youtube, Вконтакте или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте.
В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут туры по России
от организаторов и партнеров конкурса.
"Большая часть заявочной кампании конкурса выпала на предпраздничные дни и новогодние праздники. К нам поступило много обращений с просьбой продлить срок подачи заявок, чтобы участники успели снять креативные видеоприглашения и заполнить все необходимые формы", - приводится в сообщении пояснение руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "РСВ" Антона Серикова.
По его словам, больше всего заявок получено от жителей Вологодской области, Москвы и Московской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан.
"Мы с нетерпением ждем первых оценочных этапов, чтобы посмотреть, насколько наши участники готовы к новому сезону конкурса. По окончанию регистрации мы также определим авторов трех самых креативных видеоприглашений, они получат туры в популярные зимние курорты России", – добавил Сериков.