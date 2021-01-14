https://ria.ru/20210114/kofe-1593000669.html

Создан метод определения подлинности кофе

Создан метод определения подлинности кофе

Канадские ученые разработали способ определения по химическому составу обжаренных зерен, какие сорта кофе и в каком соотношении использовались при изготовлении... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:51

2021-01-14T12:51

2021-01-14T12:51

наука

кофе

здоровье

канада

питание

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Канадские ученые разработали способ определения по химическому составу обжаренных зерен, какие сорта кофе и в каком соотношении использовались при изготовлении продукта. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.Существуют два основных сорта кофе — более дорогой арабика и более дешевый робуста. Чтобы получить оптимальную цену, производители часто смешивают зерна двух сортов, предполагая, что после обжарки определить их соотношение будет очень трудно.В лабораторных условиях для аутентификации сорта кофе используют методы хроматографии и спектроскопии, требующие больших затрат и времени. При более простом и дешевом варианте экстракции хлороформом не удается определить все необходимые виды соединений.Ученые из Гуэлфского университета и Национального исследовательского совета Канады разработали новый способ количественного определения состава кофе в упаковке на основе метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР).С помощью ЯМР исследователи успешно идентифицировали все 12 соединений, которые обычно исследуют при испытаниях чистого кофе, и концентрации которых различаются в зависимости от сорта и географического происхождения зерен — кофеина, тригонеллина, 3- и 5-кофеилхиновой кислоты, липидов, кафестола, никотиновой кислоты, N-метилпиридиния, муравьиной кислоты, уксусной кислоты, кахвеола и 16-О-метилкафестола.В частности, повышенные количества 16-O-метилкафестола (16-OMC) уникальны для робусты, а кахвеола — для арабики. Авторы обнаружили прямую корреляцию между содержаниями этих двух соединений в кофейных смесях и соотношением зерен двух сортов. Они измерили уровни 16-OMC, кахвеола других ароматических соединений в 292 образцах от производителей со всего мира. Расхождение результатов для образцов, состав смесей которых был известен, составило не более 15 процентов даже при относительно низких концентрациях двух индикаторных соединений. Для контроля результатов ученые использовали комбинации традиционных методов и спектроскопии.По мнению исследователей, новый способ обеспечивает более надежную проверку подлинности и сортности кофе и кофейных смесей, чем любые другие существующие экспресс-методы.

https://ria.ru/20200422/1570404913.html

https://ria.ru/20200306/1568259316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, здоровье, канада, питание