https://ria.ru/20210114/kitay-1592955841.html

Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными

Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны китайскими военными, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T04:29

2021-01-14T04:29

2021-01-14T04:29

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны китайскими военными, сообщила пресс-служба Белого дома."С 11 ноября 2021 года владение любыми такими ценными бумагами для граждан США - запрещено", - говорится в тексте указа.До 23.59 североамериканского восточного времени 11 ноября 2021 разрешены любые действия, чтобы полностью или частично избавиться от ценных бумаг компаний, которые, как считают в Вашингтоне, принадлежат или контролируются китайскими военными.Ранее Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля - примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.Позже агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность добавить китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent в черный список компаний. При этом источники Wall Street Journal, знакомые с ситуацией, утверждали, что власти США не будут запрещать американским гражданам инвестировать в китайские компании Alibaba, Tencent и Baidu.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.Tencent - китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году. Дочерние компании Tencent специализируются в различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.

https://ria.ru/20210106/kitay-1592121257.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/kitay-1592033384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, китай, сша, в мире