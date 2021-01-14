Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/kitay-1592955841.html
Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны китайскими военными, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:29
2021-01-14T04:29
дональд трамп
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны китайскими военными, сообщила пресс-служба Белого дома."С 11 ноября 2021 года владение любыми такими ценными бумагами для граждан США - запрещено", - говорится в тексте указа.До 23.59 североамериканского восточного времени 11 ноября 2021 разрешены любые действия, чтобы полностью или частично избавиться от ценных бумаг компаний, которые, как считают в Вашингтоне, принадлежат или контролируются китайскими военными.Ранее Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля - примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.Позже агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность добавить китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent в черный список компаний. При этом источники Wall Street Journal, знакомые с ситуацией, утверждали, что власти США не будут запрещать американским гражданам инвестировать в китайские компании Alibaba, Tencent и Baidu.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.Tencent - китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году. Дочерние компании Tencent специализируются в различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.
https://ria.ru/20210106/kitay-1592121257.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/kitay-1592033384.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c2a8581861d362ff76f48c8b361b0445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными

04:29 14.01.2021
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны китайскими военными, сообщила пресс-служба Белого дома.
"С 11 ноября 2021 года владение любыми такими ценными бумагами для граждан США - запрещено", - говорится в тексте указа.
До 23.59 североамериканского восточного времени 11 ноября 2021 разрешены любые действия, чтобы полностью или частично избавиться от ценных бумаг компаний, которые, как считают в Вашингтоне, принадлежат или контролируются китайскими военными.
Ранее Трамп подписал исполнительный указ, в котором запретил транзакции с лицами, контролирующими восемь китайских приложений мобильных платежей. Указ вступает в силу через 45 дней, то есть 19 февраля - примерно через месяц после того, как Трамп должен покинуть пост президента. Его преемник Джо Байден может отказаться от этих мер. Трамп объяснил эти действия потенциальной угрозой национальной безопасности страны. Под запрет попадают приложения Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 12:39
Китай ответит на ограничения в США в отношении платежных приложений
Позже агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность добавить китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent в черный список компаний. При этом источники Wall Street Journal, знакомые с ситуацией, утверждали, что власти США не будут запрещать американским гражданам инвестировать в китайские компании Alibaba, Tencent и Baidu.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Tencent - китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году. Дочерние компании Tencent специализируются в различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных интернет-сервисах, разработках в области искусственного интеллекта и электронных развлечений.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 11:24
"Без всяких условий". Китай призвал США к выполнению СВПД
 
Дональд ТрампКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25Cамолет рейсом Москва — Салехард совершил аварийную посадку в Пулково
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
Лента новостейМолния