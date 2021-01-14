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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/keniya-1592982763.html
В Кении выявили 16 разновидностей коронавируса
В Кении выявили 16 разновидностей коронавируса
Специалисты из научно-исследовательского медицинского института Кении рассказали о вероятном распространении 16 разновидностей коронавируса в стране с июня по... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:17
2021-01-14T11:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
кения
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты из научно-исследовательского медицинского института Кении рассказали о вероятном распространении 16 разновидностей коронавируса в стране с июня по октябрь прошлого года, сообщает местное издание Nation.Данные о циркуляции различных видов коронавируса были получены в результате изучения образцов анализов более 200 человек в по меньшей мере восьми округах.Отмечается, что всего в стране может циркулировать 20 мутаций коронавируса, четыре из которых были выявлены в начале пандемии – в марте прошлого года.По информации ученых, выявленные в Кении варианты коронавируса значительно отличаются от "британского" и "южноафриканского" штаммов, о выявлении которых в стране пока не сообщалось. Однако отмечается, что уникальный, выявленный пока только в Кении, вариант вызывает обеспокоенность экспертов в области здравоохранения.Как сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев COVID-19 в Кении превысило 98 тысяч, скончались свыше 1,7 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, кения, в мире

В Кении выявили 16 разновидностей коронавируса

11:17 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты из научно-исследовательского медицинского института Кении рассказали о вероятном распространении 16 разновидностей коронавируса в стране с июня по октябрь прошлого года, сообщает местное издание Nation.
Данные о циркуляции различных видов коронавируса были получены в результате изучения образцов анализов более 200 человек в по меньшей мере восьми округах.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 16:11Распространение коронавируса
Эпидемиолог оценил ситуацию с "британским" штаммом коронавируса в России
Отмечается, что всего в стране может циркулировать 20 мутаций коронавируса, четыре из которых были выявлены в начале пандемии – в марте прошлого года.
По информации ученых, выявленные в Кении варианты коронавируса значительно отличаются от "британского" и "южноафриканского" штаммов, о выявлении которых в стране пока не сообщалось. Однако отмечается, что уникальный, выявленный пока только в Кении, вариант вызывает обеспокоенность экспертов в области здравоохранения.
Как сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев COVID-19 в Кении превысило 98 тысяч, скончались свыше 1,7 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗКенияВ мире
 
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