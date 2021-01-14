https://ria.ru/20210114/kemerovo-1593038057.html
В Кузбассе проверят данные о первокласснице, угрожавшей ножом сверстникам
В Кузбассе проверят данные о первокласснице, угрожавшей ножом сверстникам
Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию о том, что первоклассница одной из школ Лесной Поляны города Кемерово принесла в учебное заведение большой... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:46
2021-01-14T15:46
2021-01-14T15:46
кемерово
лесной
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию о том, что первоклассница одной из школ Лесной Поляны города Кемерово принесла в учебное заведение большой нож и угрожала одноклассникам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Кемерове школьница угрожала ножом одноклассникам. Как следует из публикации, инцидент произошел в декабре в одной из школ в Лесной Поляне: первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападёт на одноклассника. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса", – сообщает ведомство.Уточняется, что проведение проверки поручено прокуратуре Рудничного района города Кемерово, контролирует ее прокуратура области.Историей заинтересовались и в СУСК РФ по Кемеровской области, следователям "предстоит проверить все доводы, изложенные" в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/frantsiya-1584504442.html
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кемерово, лесной, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости.
Прокуратура Кемеровской области
проверяет информацию о том, что первоклассница одной из школ Лесной
Поляны города Кемерово
принесла в учебное заведение большой нож и угрожала одноклассникам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Кемерове школьница угрожала ножом одноклассникам. Как следует из публикации, инцидент произошел в декабре в одной из школ в Лесной Поляне: первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападёт на одноклассника. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактики правонарушений и безопасности образовательного процесса", – сообщает ведомство.
Уточняется, что проведение проверки поручено прокуратуре Рудничного района города Кемерово, контролирует ее прокуратура области.
Историей заинтересовались и в СУСК РФ по Кемеровской области, следователям "предстоит проверить все доводы, изложенные" в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.