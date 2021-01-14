Названо отличие ковидного кашля от кашля курильщика
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зараженные коронавирусом люди сталкиваются с "ковидным кашлем", который чем-то похож на кашель курильщика, но есть отличия. О них рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
У курильщиков, по словам врача, кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам. "Ковидный кашель" не имеет такой привязки ко времени, отметил Александр Карабиненко.
"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня", – рассказал пульмонолог.
При COVID-19, по словам Александра Карабиненко, сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. Но ставить диагноз только по этим признакам нельзя.
"В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", – подчеркнул Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус