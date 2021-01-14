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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/kashel-1592951355.html
Названо отличие ковидного кашля от кашля курильщика
Названо отличие ковидного кашля от кашля курильщика
Зараженные коронавирусом люди сталкиваются с "ковидным кашлем", который чем-то похож на кашель курильщика, но есть отличия. О них рассказал в интервью радио... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T02:09
2021-01-14T02:09
распространение коронавируса
александр карабиненко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зараженные коронавирусом люди сталкиваются с "ковидным кашлем", который чем-то похож на кашель курильщика, но есть отличия. О них рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко. У курильщиков, по словам врача, кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам. "Ковидный кашель" не имеет такой привязки ко времени, отметил Александр Карабиненко. При COVID-19, по словам Александра Карабиненко, сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. Но ставить диагноз только по этим признакам нельзя."В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", – подчеркнул Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр карабиненко, коронавирус covid-19

Названо отличие ковидного кашля от кашля курильщика

02:09 14.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди в подземном пешеходном переходе между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди в подземном пешеходном переходе между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зараженные коронавирусом люди сталкиваются с "ковидным кашлем", который чем-то похож на кашель курильщика, но есть отличия. О них рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
У курильщиков, по словам врача, кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам. "Ковидный кашель" не имеет такой привязки ко времени, отметил Александр Карабиненко.
"При ковиде появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при ковиде идет в течение всего дня", – рассказал пульмонолог.
При COVID-19, по словам Александра Карабиненко, сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. Но ставить диагноз только по этим признакам нельзя.
"В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", – подчеркнул Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАлександр КарабиненкоКоронавирус COVID-19
 
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