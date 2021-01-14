https://ria.ru/20210114/kashel-1592951355.html

Названо отличие ковидного кашля от кашля курильщика

Названо отличие ковидного кашля от кашля курильщика

Зараженные коронавирусом люди сталкиваются с "ковидным кашлем", который чем-то похож на кашель курильщика, но есть отличия. О них рассказал в интервью радио... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T02:09

2021-01-14T02:09

2021-01-14T02:09

распространение коронавируса

александр карабиненко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Зараженные коронавирусом люди сталкиваются с "ковидным кашлем", который чем-то похож на кашель курильщика, но есть отличия. О них рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко. У курильщиков, по словам врача, кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам. "Ковидный кашель" не имеет такой привязки ко времени, отметил Александр Карабиненко. При COVID-19, по словам Александра Карабиненко, сухой кашель сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. Но ставить диагноз только по этим признакам нельзя."В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля", – подчеркнул Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карабиненко, коронавирус covid-19